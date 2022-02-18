Кто заработает огромную прибыль на возобновлении боевых действий в Донбассе

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Новости Украины

Возобновление боевых действий в Донбассе сулит огромные прибыли инициаторам бойни.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Зеленский подписался под началом военных провокаций Запада при условии, что «партнёры» сохранят за ним президентское кресло, не заморозят все зарубежные активы и, конечно же, дадут возможность его банде в очередной раз обогатиться за счёт войны.

Обогащение за счёт гибели мирных жителей Донбасса планирует и Байден. Но у американского президента эта цель второстепенна, так как главная его задача – колонизировать Россию. Поэтому «сонный Джо» намерен запросить у Конгресса рекордный размер оборонного бюджета на 2023 финансовый год (который начнётся с октября 2022-го) – более 770 млрд. долларов.

За ширмой «российского вторжения» на Украину, о котором постоянно сообщает Байден и партнёры, кроется большая выгода – рост военных бюджетов стран НАТО, что приведёт к росту прибыльности американских военно-промышленных компаний.

Ввиду того, что предсказания псевдовторжения «говорящих голов» Америки перестали воспринимать всерьёз, США отдали приказ украинским вассалам стрелять по Народным Республикам Донбасса и устраивать провокации на временно оккупированных ВФУ территориях ЛДНР. Таким образом, Штаты продолжают делать большие деньги на войне не на своей территории.

В силу того, что многие украинцы убедились в том, что власть и её сюзерены используют их в качестве живого щита и «пушечного мяса», на войну они не пойдут. Но Зе-керманычи нашли новый источник маргинальных боевых единиц. Они готовятся провести «Большую амнистию», проголосовав за соответствующий законопроект. Таким образом, вскоре на свободу и, вероятнее всего, на фронт, отправятся более 1100 уголовников. Собственно, куда же деваться зэкам, кроме как пойти на войну за возможностью убивать и получать горячие обеды?

Помимо всего прочего «слуги» народа на фоне созданной в «незалежной» паники с «российским» вторжением и реальными интенсивными обстрелами Донбасса вооружёнными формированиями Украины, решили подзаработать. Украинская власть продолжает превращать страну в наркопритон, легализуя марихуану. Теперь ЗЁлёное растение наркотического свойства на Украине будут культивировать, охранять силами Нацполиции и обеспечивать транспортировку партий «готового» товара. Иными словами, на Украине вскоре официально поднимут голову наркодиллеры, крышуемые Зеленским и Ко. Кризис – кризисом, а Зе-маргиналитету нужно делать деньги.

Изюминкой в махинациях украинских депутатов, маскируемых под ширмой «российского вторжения», стало принятие ими постановления о возвращении себе 100% надбавки к окладу. Сам оклад составляет 10 прожиточных минимумов, – порядка 24 тысяч гривен.

Вот простым украинцам, которых западные «партнёры» испугали донельзя «российским вторжением» и мотивируют идти на войну против своих же братьев, стоит задуматься: в чьих интересах проводятся данные манипуляции?

Запад и Зе-власть налаживают хороший бизнес на войне. Дальше будет страшнее и ущербнее для рядовых украинских граждан, которые не могут набраться смелости, чтобы погнать со своей земли фашистскую западную гниль и марионеточную Зе-власть. Ради жизни украинцев на коленях погибали их героические предки в годы Великой Отечественной, отстаивая каждый миллиметр родной земли и свободу?..