Кто заставил украинскую спортсменку Магучих извиняться за фото с россиянкой

13.08.2021, Киев, Олег Хавич

Новости Украины

Жители Украины, которых принято называть «адекватниками», постоянно ищут себе новых кумиров – и постоянно в них разочаровываются. Так произошло и с прыгуньей из Днепропетровска с чисто русской фамилией «Магучих».

Неделю назад, 7 августа, Ярослава Магучих стала в глазах «ватной» общественности Украины героиней: после завоевания на Олимпийских играх в Токио бронзовой медали по прыжкам в высоту девушка публично обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей «золото». При этом обе спортсменки держали за спиной флаги своих команд: Магучих – государственный флаг Украины, Лисицкене – флаг Российского олимпийского комитета.

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Но хотя сторонники дружественных, или, по крайней мере, нормальных отношений с Россией составляют в украинском обществе большинство, однако русофобы не просто громче – они у власти.

Так, сразу же после обнародования фото Магучих и Лисицкене заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Facebook:

«Наш бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих… является младшим сержантом ВСУ… Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность… Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага… Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу».

Действительно, и Ярослава Магучих, и Мария Лисицкене формально являются военнослужащими, более того, россиянка, выступающая за ЦСКА, старше по званию – она капитан Вооружённых Сил России, что вызвало особую ярость украинских «патриотов». В комментариях в социальных сетях они грозили 19-летней Магучих всевозможными карами, из которых занесение на «Миротворцец» было не самой страшной.

В концентрированном же виде позицию этих людей высказала бывшая депутат парламента Украины Ирина Фарион, которая назвала украинскую спортсменку «биомусором» и призвала Национальный олимпийский комитет страны отобрать у Магучих завоёванную медаль.

К чести спортсменки, поначалу она держалась. Правда, в своём Facebook, где ранее Ярослава писала только на русском и английском (к примеру, пост от 27 июля – «Здравствуй, наша первая Олимпиада»), она резко начала публиковать посты только на украинском.

Перед возвращением на Украину она попыталась объяснить свои действия тем, что «спорт вне политики», что опять же вызвало восторг у «ватников». А потом, очевидно, с девушкой всё же провели анонсированный выше разговор – и вряд ли это была замминистра обороны, такие вопросы на Украине находятся в ведении Службы безопасности.

Пост о «спорте вне политики» с Facebook-страницы Ярославы Магучих исчез, зато 12 августа там появилось явно не ею написанное сообщение, где были слова о «российско-украинской войне» и призыв «быть осторожными, потому что враг готов на всё».

Часть «ватников» после этого протрезвела, но остальные всё равно бросились оправдывать спортсменку. Среди оправдательных аргументов особо впечатлили слова о том, что «она ещё практически ребёнок». Да-да, именно такие «дети» в звании младших сержантов вот уже восьмой год убивают на Донбассе настоящих детей…

Многие комментаторы используют чисто бытовое оправдание – мол, пост написан ради продолжения спортивной карьеры – чем демонстрируют дремучее непонимание ситуации в современной Украине.

Господа, любая карьера пани Магучих В Украине закончилась навсегда. А пост её заставили записать, чтобы создать проблемы на случай перехода в гражданство РФ и попыток выступить под флагом этой страны или её Олимпийского комитета. Как это сделала синхронистка Марина Голядкина, которая плюнула на всё, и в 2015 году уехала в Россию. Для которой и завоевала олимпийское золото в Токио.