Кто же всё-таки сбил Боинг? – Владимир Корнилов о махинациях вокруг расследования

19.06.2019, Москва, Валентин Филиппов

Следственная группа, расследующая крушение малазийского Боинга в Донбассе, занимается проведением антироссийских шоу. Украинские фейки разоблачены, однако Запад предпочитает замять скандал. Неопровержимые доказательства, обнародованные Минобороны РФ, игнорируются.

Об этом, и о том, что со вступлением в должность нового президента Украины обстрелы Донбасса только усилились, что Курт Волкер более не представляет США на Украине, а подрабатывает украинским лоббистом в Вашингтоне, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал донецкий историк и московский публицист, блистательный Владимир Корнилов.

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Валентин Филиппов: Здравствуйте Владимир, у меня к Вам вопрос как художник художнику. Есть ли у вас донецкая прописка, и можете ли сделать?

Владимир Корнилов: Ну, конечно, есть. Все эти годы у меня донецкая прописка. Я никуда не переезжал согласно ей.

Валентин Филиппов: Просто очень многие интересуются. Я Вас поздравляю с первыми тремя десятками Ваших земляков, которые получили паспорта.

Владимир Корнилов: Спасибо. Дай Бог, чтобы их было больше. Желающих гораздо больше, чем несколько десятков, смею Вас заверить.

Валентин Филиппов: В Донбассе действительно проблемы с организацией процесса выдачи паспортов?

Владимир Корнилов: Ну, в общем да, это действительно объективные обстоятельства, не хватает людей, не хватает возможностей для обслуживания такого количества желающих. Вы видели кадры с очередями за паспортами ДНР и ЛНР.

Есть определенная процедура, все-таки там военное положение, там проверяют каждого из апликантов, простите за это слово.

Валентин Филиппов: Да ладно, мы сделаем вид, что мы знаем, о чем речь.

Владимир Корнилов: И в этой связи есть серьезные проблемы. Хотя, на мой взгляд, много барьеров можно было бы убрать и на уровне ДНР, и на уровне Российской Федерации, однако, соображения безопасности дают себя знать.

Тут вопрос ведь в чем? Ну, вот смотрите, получили в течение трех месяцев первые люди эти паспорта, причем, военная зона, вроде бы есть определенные соображения безопасности. Возникает закономерный вопрос: значит, можем, таки? Что мешает так же вот все эти годы выдавать, как минимум, так же оперативно паспорта желающим получить российское гражданство, выходцам с Украины, которые проживают многие годы на территории России…

Валентин Филиппов: Перескочу на другую тему. Мне вспоминается все время этот замечательный фильм «Ищите женщину». Там есть такой момент, когда эта страшненькая в очках секретарша забегает и говорит: «Господа, кто же все-таки сбил Боинг?». Вот почему-то забывается эта история, комиссии какие-то работают, и не понятно, когда-то ответ уже будет? Или он сильно политизированный?

Владимир Корнилов: Смотрите, тут же международная следственная группа, работающая в Нидерландах, объявила, что на грядущей, начинающейся неделе, готовят новую презентацию, где объявят имена и фамилии подозреваемых в этой самой трагедии.

Валентин Филиппов: А почему презентацию?

Владимир Корнилов: Ну, они все время так проводят. По идее эта международная следственная группа ведет уголовное следствие по уголовному делу и, соответственно, она вообще не должна разглашать материалы этого дела до завершения следствия.

Но, поскольку, ну так они объясняют, вокруг этой темы высок резонанс, они раз в полгода, раз в год устраивают, так сказать, презентации, где предъявляют промежуточные итоги этого следствия.

И вот, не прошло и года с прошлой, майской в прошлом году презентации, они в июне этого года решили устроить новую.

Причем, знаете, я лично очень ждал этой пресс-конференции, почему? Потому что вот помните, в мае они показали сенсационный, невесть откуда взявшийся обломок ракеты установки «Бук», чуть ли не сказали, что это та самая ракета, которая его сбила, «помогите следствию установить откуда».

Серийный номер предъявили, и тут в сентябре министерство обороны России предъявляет все документы, что это серийный номер ракеты, которая в конце 80-х была поставлена на Украину, на Западную Украину и, соответственно, осталась там после распада Советского Союза. И вот с тех пор я все жду, что же следствие голландское, ну, международное формально, ответит по поводу вот этого серийного номера?

Ну, вас же никто за язык не тянул, вы просили номер, вы просили установить происхождение этой ракеты, вам помогли. И с тех пор тишина. Я вот честно не знаю, появлялись они здесь в России, проверяли аутентичность этих документов. Но, видимо, они поняли, что действительно эта ракета принадлежала вооруженным силам Украины.

Валентин Филиппов: Наверное, это и до этого понимали, я так думаю?

Владимир Корнилов: Нет, нет. Они были уверены, что эта ракета та самая, я уверен в том, что они не сомневались в том, что это российская ракета. Иначе они бы её не предъявляли и не показывали бы серийный номер.

Валентин Филиппов: А они вообще понимают разницу между Украиной и Россией?

Владимир Корнилов: Там отдельная история, откуда взялся этот обломок, этот корпус ракеты, я об этом написал год назад большую статью. Похоже, его им кто-то продал, подкинул, но факт в том, что они вляпались, предъявив эту ракету.

И дальше должен, по идее, следовать ответ на вопрос: «Ну, хорошо, если она украинская – то, что дальше?», но видите – тишина полная. Мне почему-то кажется, что на этой презентации новой они постараются этот вопрос вообще замять.

Валентин Филиппов: То есть, ракеты уже не было. Была ракета, но она самоликвидировалась.

Владимир Корнилов: Я надеюсь, что их в лоб все-таки спросят: «Так а что ж насчет того серийного номера?». Я очень на это надеюсь.

Валентин Филиппов: Это шоу получается, а не следствие. Их спросят, они ответят…

Владимир Корнилов: Все эти презентации сделаны в рамках определенного шоу, действительно. И хорошо сказал, абсолютно верно сказал премьер-министр Малайзии о том, что изначально это следствие было построено так, чтобы обвинить Россию, а не дать ответ на вопрос «Кто же сбил?».

Валентин Филиппов: Хорошо, но даже обвинять-то Россию им надо не путем презентации, а написать какое-то, пусть поддельное, заключение, подкупить свидетелей – привести какую-то старушку, заплатить ей денег, она скажет: «Я видела, Путин тащил эту ракету», а другой – «Да-да-да, я ему ещё помогал».

Владимир Корнилов: На самом деле, именно по такому пути оно все и идет, по большому счету. Вы же видите, что лежало изначально в основе обвинений против России, вспомните.

Валентин Филиппов: Ну, как что? Записи в социальных сетях.

Владимир Корнилов: Я вот недавно опрашивал одного западного корреспондента – почему вы с первого часа были уверены, что это Россия сбила? И он мне привел два «доказательства»: твит Гиркина-Стрелкова.

Ну, извините, фейковый откровенно аккаунт был, всем это было понятно. Ну, представляете: разгар боев в степях Донбасса, а боевой командир каждые 20 минут твиты строчит с поля боя, ну всем было понятно, что это фейковый аккаунт, фейковый твит.

И второе, все газеты вышли с этим на следующий день, – пресс-конференция Наливайченко. И из злополучной пленки Наливайченко, так называемой, которую обнародовали все газеты, говорят: «Смотрите, вот это сбила Россия». Пленки тоже уже как-то все подзабыли, потому что тоже было понятно изначально, что это фейк, и дальнейший ход следствия, по сути, опроверг все эти пленки.

Спрашивается, чего ж Россию обвиняли? Теперь вы видите – год назад появились новые пленки СБУ, как бы про те уже забыли. Забыли, что те фальсифицированы, и тут буквально за несколько дней до презентации прошлогодней СБУ подсовывает новые пленки, где якобы опять таки какие-то там деятели ДНР и России обсуждают, кто, как сбивать будет, кто как сбил и прочее.

Но самое прикольное знаете, в чем было год назад – они это обнародовали, весь мир опять написал: «Смотрите, да, действительно Россия сбила», а полиция Нидерландов, которая тоже участвует в обеспечении этого следствия, буквально через 20 минут после завершения этой презентации попросила свидетелей идентифицировать, а кто же на этих пленках. То есть, они не знали, кто это, взяли вывесили и сказали «Это ДНР», а потом попросили: «А помогите опознать ДНР, это вообще, или очередные пленки Наливайченко?». То есть, по сути, по тому сценарию, о котором вы говорите – «с бабушкой, которая видела, как Путин тащил», – это следствие, к сожалению, и движется.

Вместо того, чтобы внешне занять сторону, так сказать, нейтрального не ангажированного следствия, они делают все, чтобы правдами, неправдами, основываясь на показаниях Беллингкэт, на записях в соцсетях, в том числе фейковых, как убедительно показало минобороны России, притянуть за уши обвинения против Российской Федерации.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо, ну существуют же какие-то способы объективного контроля в небе, со спутников ещё как-то. Там же все видно. На этой планете трудно сейчас что-то спрятать.

Владимир Корнилов: Все видно. Вы видите, как сразу показали лодочку возле танкера в Персидском заливе. А тут зона конфликта, которая, конечно же, специально отслеживалась на протяжении месяцев различными спутниками, и вдруг никто ничего не видит!

Мало того, США ведь прямо заявили устами госсекретаря о том, что у них есть записи, которые, якобы, подтверждают, что ракета летела от повстанцев ДНР, но так никто ж и не увидел этих записей.

Возникает закономерный вопрос – почему? То есть, если они есть эти снимки, записи, видео, я уж не знаю, что у них там есть, – что мешает предъявить?

Валентин Филиппов: Когда боевые действия идут, все стреляют, у кого что есть. С моей точки зрения, в принципе, не важно, с какой стороны эта ракета прилетела. С моей точки зрения мне не понятно, что там Боинг делал вообще в принципе.

Владимир Корнилов: «Боинг» летал, как и все остальные гражданские самолеты…

Валентин Филиппов: Это чья вина, что он там летал?

Владимир Корнилов: …поскольку Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, хотя обязана была это сделать. Когда между Индией и Пакистаном недавно разгорелся вооруженный конфликт, в течение нескольких минут обе стороны приняли решение о закрытии этого воздушного пространства. Это было неудобно для многих пассажирских лайнеров, до сих пор облетают эту зону, но, заметьте, ни один гражданский самолет не был сбит. Украина этого не сделала.

Я думаю, что не сделала для того, чтобы прикрываться гражданскими лайнерами для обеспечения своих бомбежек мирных городов Донбасса. То есть, я думаю, было сделано это намеренно именно с этой целью.

А что касается того, кто, – то Украина однозначно виновна в этой трагедии, поскольку не закрыла воздушное пространство. Я в этом не сомневался и не сомневаюсь.

Так мало того, есть ведь решение Совета Национальной Безопасности самих Нидерландов, где, в общем-то, прямо указывается вина Украины за это.

В том же, по моему, четырнадцатом или в начале пятнадцатого года, сейчас не вспомню, было такое решение, было свое расследование, где они однозначно доказали в этом вину Украины, но постарались об этом сразу же забыть.

Что касается, откуда же она летела эта ракета, ну это тоже важно установить, в конечном итоге. Хотя боюсь, что правду можем не узнать никогда.

Валентин Филиппов: Хорошо. У меня к вам такое предложение: давайте вернемся на Украину в переносном смысле слова.

Владимир Корнилов: Да куда же. Мы туда даже не заходили. Мы пока с вами только про Нидерланды и Донбасс, а про Украину ещё нет.

Валентин Филиппов: Сейчас вообще возможно, чтобы Украина уже, наконец, отвязалась от Донбасса? Вот просто. Не надо никаких ни признаний, ничего, ни законов пусть не принимают никаких, ни особого статуса пусть не дают, ничего пусть не дают. Есть шанс, что она отвяжется к чертовой матери, отведет войска подальше и будет клеймить, говорить: «Там сепары». Есть вот такой сейчас шанс?

Владимир Корнилов: Пока нету. То есть, вы же видите, есть заявления, скажем, ныне президента Украины о том, что он за прекращение огня, есть наши заявления о том, что мира надо достичь, но вот ситуация-то после инаугурации Зеленского только обострилась.

Валентин Филиппов: Я так понимаю, обострилась борьба там внутри.

Владимир Корнилов: И чуть ли не каждый день мы видим сообщения украинской армии, бравой, которая занимает где-то там безлюдные села в «серой» зоне. То есть, провокации только усилились.

Возникает закономерный вопрос – так Зеленский может остановить эту войну, или его собственная армия чхать хотела на все его интенции, на все его желания, на все его призывы, а будет вести свою операцию до победного конца или до полного своего разгрома?

То есть, пока что у Зеленского нет никаких рычагов влияния на ситуацию на фронте. Мы это видим. Соответственно пока что ожидать, что вдруг по мановению волшебной палочки или волшебной булавы велосипедиста, как там у него эмблема его партии, все возьмет и прекратится моментально – пока что это наивные ожидания.

Пока что, к сожалению, Донбасс слышит новые обстрелы. Масса раненых по-прежнему среди гражданского населения. Есть разрушения. Так что, надеемся, – рано или поздно должны когда-то сесть за стол переговоров и начать переговоры о правилах мирного или более или менее мирного, замороженного хотя бы состояния. Но пока что никаких позывов в эту сторону со стороны Украины я не наблюдаю.

Валентин Филиппов: Думаете что Зеленский, в общем-то, не президент? Он сильно управляемый со всех сторон?

Владимир Корнилов: Пока да. Пока все его попытки хотя бы своего министра какого-нибудь назначить, они ничем заканчиваются.

Вообще-то, на самом деле, это уникальный случай в современной украинской истории. Как бы ни были тяжелы взаимоотношения между президентами и Верховной Радой в определенные периоды, ну вспомним 2007-й год и Виктора Ющенко, тем не менее, ещё не было такого случая, чтобы Рада препятствовала назначению министра иностранных дел и министра обороны.

В их Конституции так записано, что это прерогатива президента Украины, внешняя политика и оборона, вот никто не может на это посягнуть. И как бы там плохи не были взаимоотношения, все равно утверждали главу МИДа и Минобороны чуть ли не единогласно. А сейчас мы видим – президент даже этого не может сделать, это действительно уникальный случай.

Валентин Филиппов: Вопрос по Молдавии. Сейчас, на Украине разгоняется мнение, что русские с американцами договорились, поделили Молдову и выгнали всяких кровопийц. И что скоро американцы с русскими договорятся, и всех этих нациков с Украины вышибут.

Владимир Корнилов: Ситуативно, по конкретному вопросу, связанному с доставшим всех Плахотнюком, можно сказать что, да, определенное согласие в этом конкретном случае достигнуто.

Ну, бывало такое, что где-то там и Россия и Америка ради того, чтобы соблюсти хоть какую-то управляемость регионом, стабильность, когда совсем уж очевидно нарушение, договаривались и соглашались, и их интересы в данном конкретном случае совпадали.

На Украине мы, конечно, ещё далеки от этого согласия. И во многом вопрос осложняет тот факт, что договариваться пока ещё толком и не с кем. Посла уволили, Волкер из представителя США по Украине превратился в лоббиста Украины в Соединенных Штатах Америки. Внутри Вашингтона, по-моему, украинским направлением занимается только один человек, и этот человек – Джулиани, который, в общем-то, занимается не внешней политикой, как вы понимаете, а юридическим обеспечением будущих выборов Дональда Трампа, а, точнее, мочиловом Джо Байдена.

А встречи Путина с Трампом мы все ждем и ждем с Хельсинки, ждем-ждем, и вот сейчас ещё не факт, дождемся ли в Японии или нет, судя по тому, как американской стороной она готовится.

Так что вряд ли кто-то что-то поделил на Украине, но, в любом случае, мы понимаем, что судьба вопроса войны в Донбассе, судьба территориальной целостности Украины, будущего политиков Украины, решается уже давно не на Украине, а в прямых переговорах между Вашингтоном и Москвой.

Валентин Филиппов: Мне понравилась мысль, что Волкер теперь лоббист Украины в США. То есть, Вы имеете в виду, что его какие-то украинские силы просто наняли на работу?

Владимир Корнилов: Да, в общем-то. Он, по-моему, особо этого и не скрывает. Его действительно воспринимали, как такого хозяина Украины, его слово что-то значило, Вы помните, он в декабре заявил, что не нужно какой-то закон принимать, ну и начхали на это, и пошли дальше. В этой связи он давно уже, да… посмотрите на все его твиты, все его заявления. Это, по сути, попытка попросить Вашингтон, попросить конгрессменов выделить дополнительные деньги, выделить дополнительную помощь…

Ходили разные слухи о том, что его фирма заинтересована в визитах Порошенко, сейчас, наверное, Зеленского в Соединенных Штатах Америки. Я не знаю, насколько эти слухи достоверны, но, тем не менее, все его поведение сейчас, оно представляется именно таковым.

Посмотрите, Болтон и Волкер выложили совместное фото где-то там в Вашингтоне. Такие фото обычно выкладывают, когда приезжает какой-то зарубежный представитель. Как будто они в первый раз встретились, познакомились, и Волкер такой посол Украины встретился с тамошним высокопоставленным деятелем. По-моему его уже и в Вашингтоне воспринимают не как спецпредставителя США, а именно как человека, гонца от власти украинской.

Валентин Филиппов: Ну, то есть, даже эти места у нас начинают занимать иностранцы.

Владимир Корнилов: Ну, Господи, а сами-то ничего не умеют. Если главу МИДа не могут назначить.

Валентин Филиппов: Я вот сейчас подумал, что если Трамп действительно берет деньги за встречи с собой через посредников, я представляю, какой разрыв шаблона будет у Зеленского, когда он впервые в жизни заплатит за то, что он куда-то приехал и кому-то что-то рассказал.

Владимир Корнилов: Ну, Трампу встреча с Зеленским, возможно, и нужна будет. Вы обратите внимание, когда Трамп где-то собирается встречаться с Путиным или намерен пересечься где-то, он обычно устраивал эти короткие встречи с какими-то украинскими деятелями, с тем, чтобы показать, вот вы меня обвиняете в связях с Россией, а я ещё и с Украиной встречался. А вы, мэйнстримные СМИ, этого почему-то не заметили.

Причем встречи с украинскими деятелями – вы помните какие были. Когда Климкину не дали даже присесть, быстро сфотографировали на фоне Трампа ради твита этого самого Трампа, и увели куда-то подальше. Или того же визита Порошенко.

Так что я не исключаю, что с Зеленским встретятся, не взимая с него колоссальных сумм. Хотя, думаю, что Волкер и здесь найдет способ предложить свои услуги и, глядишь, прибарахлится по случаю.

Валентин Филиппов: Ладно. Огромное спасибо, счастливо, до свидания.

Владимир Корнилов: Не болейте.