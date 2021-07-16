Куба. Куда двигаться дальше?

В минувшее воскресенье на Кубе неожиданно вспыхнули массовые акции протеста, которые Остров Свободы не видел десятилетия. Получивший в апреле 2021 года всю полноту власти Мигель Диас-Канель, преемник Рауля Кастро, оказался в крайне сложной ситуации.

Последние массовые выступления на Кубе прошли в 1994 году и были связаны с резким падением уровня жизни и экономическим кризисом, причиной которых стал демонтаж СССР и мировой системы социализма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Антиправительственные акции 27-летней давности носили характер стихийного бунта с детскими требованиями отказа от социализма и немедленное вхождение Кубы в клуб высокоразвитых капиталистических государств. Точно, как в некогда популярной песенке: «Нет-нет-нет-нет, мы хотим сегодня, мы хотим сейчас!»

Наиболее активные решили не дожидаться милости от кубинских властей и, оседлав первые подвернувшиеся под руку плавсредства, принялись грести в сторону Майами, к берегу «равных прав и бесконечных возможностей».

Фидель Кастро поступил очень мудро, не став задерживать гребцов и предоставив право разбираться с ними американским властям. Американцы, гостеприимно приняв для пропаганды горстку счастливчиков, основную массу завернули назад. Таким образом, на Кубу стали возвращаться очень разочарованные любители свободы по американскому образцу, поразившие унынием и других желающих очертя голову броситься в капиталистический «рай».

Многим кубинцам тогда стало ясно, что жить придётся, затянув пояса, и ценить то, что им дала революция.

Нынешние антиправительственные акции имеют несколько другую причину. Гнев протестующих был вызван экономическим кризисом и ростом смертности, связанным с пандемией «короны».

И если за экономический кризис кубинское правительство не может нести ответственности, то за медицинские последствия пандемии – в полный рост.

Как известно, довольно бедное государство Куба, благодаря правлению Фиделя Кастро, занимало лидирующее место в мире по качеству и доступности медицины. Кубинцы в полной мере освоили и преумножили достижения советской системы здравоохранения. И даже не фоне всеобщей бедности, население обоснованно гордилось высокими достижениями и доступностью кубинской медицины. Теперь они лишились и этой уверенности.

В чём состоит просчёт кубинских властей? В настоящий момент кубинские учёные параллельно создают целых пять вакцин от «короны», две из которых – Abdala (названа в честь стихотворения арабофила Хосе Марти) и Soberana 02 – проходят заключительные испытания. Заявленная эффективность вакцины Abdala – 92%, что соответствует эффективности нашей «Спутник V».

То есть, доступных вакцин у кубинского минздрава ещё нет, а «ковид» уже распространяется и собирает свою смертельную жатву. На этом фоне удивительно, что кубинское правительство не допустило в оборот российские или китайские вакцины.

Закономерно, что эти решения повлекли за собой отток туристов, чьи деньги составляли львиную долю государственного бюджета.

Пандемия только усилила нелёгкое положение кубинского государства, находящегося перед историческим выбором: продолжать нелёгкий и практически одинокий путь социалистического государства или «вернуться на главную дорогу, по которой идёт всё человечество».

При всей кажущейся (для некоторых экспертов) простоте выбора, вопрос реставрации капитализма на Кубе – далеко не праздный.

Как и в случае с советскими людьми, многие на Кубе давно забыли, из какой чёрной дыры вырвала людей революция. Дореволюционная Куба представляла собой жуткую смесь сахарной плантации и борделя выходного дня для американцев. Страна экспортировала главным образом тростниковый сахар, закупая в США продовольственные товары. Если не считать кубинских латифундистов, владевших половиной сельскохозяйственных земель, 70% промышленных активов острова контролировали американцы.

Подавляющее большинство населения при этом было неграмотно, а системы здравоохранения не было как таковой, как не было и системы социальной помощи. Получивших потерявших трудоспособность заводских и сельских рабочих просто выбрасывали на улицу, а что касается негритянского населения, то их просто за людей не считали.

Современная Куба, безусловно, бедная страна, но между бедностью и нищетой существует огромная разница.

Кроме того, постсоветский опыт стран бывшего Восточного блока показывает, что переход к капитализму сопряжён с огромными социальными и экономическими потрясениями, от которых жизнь подавляющего большинства людей только ухудшается. За прошедшие 30 лет как-то не видно появления новых «европейских тигров», зато «евромакак» развелось – дальше некуда.

Реставрация капитализма на Кубе для России станет однозначной потерей дружественного государства, практически союзника. Парадоксально, но главными союзниками капиталистической России выступают немногочисленные социалистические государства, что напрямую связано с долговременной памятью и благодарностью к СССР. Для многих кубинцев Ленин, Гагарин, Великий Октябрь, Великая Отечественная война – не пустые слова.

В последние годы кубинское руководство взяло за образец китайский путь развития. Расширяется частный сектор в малом и среднем бизнесе, идёт либерализация экономики, в конституции появились «общечеловеческие» статьи, включая защиту прав ЛГБТ. При этом, компартия сохраняет контроль над процессами, идущими в стране.

Население видит эти усилия и ждёт, когда же они принесут свои плоды. А плодов либерализации как раз и не видно. Можно не сомневаться: их и не будет.

Причина проста, как гранёный стакан. Куба не имеет богатых природных ресурсов и не может, как СССР, использовать природную ренту для развития государства и общества. Но это полбеды. Куба до сих пор живёт в режиме жесточайшей экономической блокады, развязанной США.

И если с приходом администрации Обамы наметилось потепление между Кубой и США, то с приходом Трампа гайки ещё больше закрутили.

Решение Гаваны поддержать Николаса Мадуро на фоне попытки госпереворота в Венесуэле привело к тому, что США больше не стали откладывать применение принятого в 1996 году закона Хелмса-Бертона. Он распространяет действие экономических санкций Вашингтона не только на Кубу, но и на иностранные компании, которые сотрудничают со страной. Далее последовал запрет на продажу Гаване автомобилей, запрет рейсов американских авиакомпаний на Кубу и, вероятно самое болезненное – запрет на продажу нефти Острову Свободы.

В сложившихся условиях Россия мало что может сделать для поддержания своего кубинского союзника, но что может – делает. К примеру, советский долг в сумме почти $32 млрд Россия Кубе списала.

В сентябре 2019 года с официальным визитом Гавану посетил российский премьер Медведев, заявивший о готовности сопровождения российскими судами идущих на Кубу нефтеналивных танкеров. Посещение буровой платформы Бока де Харуко сигнализировало, что подписанный план энергетического обеспечения Кубы включает в том числе разработку нефтяных месторождений на шельфе. РЖД подписали на модернизацию сети железных дорог Кубы.

Во время визита кубинского лидера в Санкт-Петербург, рассматривались вопросы сотрудничества в сфере кораблестроения и атомной энергетики.

Опять же, помогать бесплатно Кубе, как это делал СССР, Россия не может, поскольку любое экономическое сотрудничество с Островом Свободы автоматически несёт усиление экономических санкций со стороны США.

Поэтому третий год главным вопросом российско-кубинских отношений становится военно-политический, благодаря которому Россия сможет более существенно оказывать помощь Кубе.

С тех пор, как Путин стал президентом России, регулярно поднимается вопрос о возобновлении работы станции радиоэлектронной разведки «Лурдес». В последнее время, в связи с денонсацией договора ОСМД, возникла угроза появления американских ракет в Польше и Румынии. В ответ усилились разговоры о возможном размещении на Кубе российских «калибров» и, возможно, «цирконов», в качестве симметричного ответа.

И если возобновление работы РЛЦ «Лурдес» может стать для американцев неприятным, но терпимым, событием, то появление ракет с подлётным временем в считанные минуты к американскому восточному побережью может расшевелить в заплывших жиром и толерантностью мозгах память о Карибском кризисе. Собственно, в США надолго запомнили, что шок по образцу 1962 года, в принципе, повторяем.

Некоторые наблюдатели напрямую связывают возможность размещения ракет под самым носом США и недавний всплеск антиправительственных выступлений на Кубе. Тем более, что президент и лидер компартии Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что воскресный «оранжад» накачивали массовики-затейники из США.

С другой стороны, судя по реакции американских СМИ воскресные акции протеста стали сюрпризом не только для кубинского руководства, но и для американского истеблишмента. В это трудно поверить, но в Демократической партии США действует довольно влиятельная прослойка, скорее всего, через влиятельное кубинское лобби, выступающее за прекращение невыносимого давления на кубинский народ и даже выражающие симпатию кубинским коммунистов, что, по-видимому, и стало причиной возмущённой трескотни Трампа о «социалистах в Конгрессе».

Есть мнение, что «праздник непослушания» на Кубе могли организовать республиканцы, посчитавшие возможным не согласовывать свои действия с администрацией Байдена. Например, чтобы вывести из равновесия власть демократов.

Митинг в Майями.

Самое обнадёживающее в воскресных митингах, что они не были направлены непосредственно в адрес компартии и президента Диас-Канеля. Главным виновником толпа видит правительство Мануэля Марреро Круса.

Вряд ли кто возьмётся предсказать, что произойдёт с Кубой в ближайшее время. Факт, что период относительного спокойствия последних 30 лет Островом Свободы пройден и его ждёт эпоха потрясений.