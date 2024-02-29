«Кубань и Воронеж»: на Украине объявили новые цели войны с Россией

Анатолий Лапин.  
29.02.2024 10:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 795
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Если Украина будет воевать лишь до границ 1991 года, то в итоге может потерять Львов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина будет воевать лишь до границ 1991 года, то в итоге может потерять...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Корчинского, если от таких территориальных претензий отказаться, то за ними последует отказ от Донбасса, Левобережья и Львова.

«Я и сейчас слышу эти голоса, что мы должны освободить нашу землю только до границ, а Московию нам не нужно, и вообще нам ничего не нужно, а все переходит в разговоры, что нам даже Донбасс и Крым не нужны, и давайте мы уже отдохнем, не будем биться за эти земли, на которых розданы два миллиона российских паспортов, а капитулируем тут. Возможно, они за Днепр не пойдут, возможно, не захотят отбирать у нас еще и Львов.

Все это следствие национальных установок относительно того, что нам не нужно Приднестровье, нам не нужна Кубань, не нужна Воронежчина и так далее», – сказал националист.

«Сначала нам не нужна Кубань, а потом оказывается, что мы вполне можем жить и без Донбасса. Мы вполне можем жить без Донбасса, значит, можем обойтись без Левобережья Днепра. Можем обойтись без Левобережья Днепра – увидите, мы сможем обойтись и без Львова», – заявил Корчинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть