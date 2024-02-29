«Кубань и Воронеж»: на Украине объявили новые цели войны с Россией

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Если Украина будет воевать лишь до границ 1991 года, то в итоге может потерять Львов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корчинского, если от таких территориальных претензий отказаться, то за ними последует отказ от Донбасса, Левобережья и Львова.

«Я и сейчас слышу эти голоса, что мы должны освободить нашу землю только до границ, а Московию нам не нужно, и вообще нам ничего не нужно, а все переходит в разговоры, что нам даже Донбасс и Крым не нужны, и давайте мы уже отдохнем, не будем биться за эти земли, на которых розданы два миллиона российских паспортов, а капитулируем тут. Возможно, они за Днепр не пойдут, возможно, не захотят отбирать у нас еще и Львов.

Все это следствие национальных установок относительно того, что нам не нужно Приднестровье, нам не нужна Кубань, не нужна Воронежчина и так далее», – сказал националист.

«Сначала нам не нужна Кубань, а потом оказывается, что мы вполне можем жить и без Донбасса. Мы вполне можем жить без Донбасса, значит, можем обойтись без Левобережья Днепра. Можем обойтись без Левобережья Днепра – увидите, мы сможем обойтись и без Львова», – заявил Корчинский.