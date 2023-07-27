Кубань, Приднестровье, Польша: Украинцы фантазируют о своих границах

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Территория современной Украины якобы могла составлять 800 тысяч квадратных километров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил экс-руковдитель пресс-службы неонацистского полка «Азов, историк Александр Алферов.

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У него поинтересовалась, какой могла бы быть территория современной Украины, если «удалось сохранить все земли по состоянию на 1918-1919 годы».

«Давайте поиграем в альтернативную историю. Мы видим, что даже в Европе есть маленькие государства. Но это гордые государства, например Монако, Лихтенштейн. Это европейская история – частная собственность, маленькие группы, этносы. Если мы говорим о нас, то украинцы – это монолитно-культурное языковое сообщество, которое имеет свои группы. 1918 год, заканчивается Первая мировая война, моделируются разные ситуации. Европейцы услышали, что образовалось украинское государство, и они начали рисовать карты, атласы, наше расселение», – сказал Алферов.

Он уверяет, что это не его слова, а «европейцы моделировали, как может выглядеть Украина.

«По этническому составу мы сегодня действительно были бы страной более 800 тысяч квадратных километров. В нас бы входила часть Слобожанщины еще на восток – не уверен по поводу Белгорода, хотя он был в составе Украинского государства, но у нас еще осталось огромное количество других восточных территорий. К нам, очевидно, зашла бы Кубань, потому что там было подавляющее большинство украинского населения – это черноморские казаки, бывшие запорожцы, которых Екатерина II обманула и не дала земли Одессы, Николаева, Херсона, а сказала: «Идите на Кубань», – считает историк.

Кроме того, в состав Украины, по его мнению, входил бы не только Крым.

«Это была бы часть сегодняшней территории Приднестровья, скажем, это была и территория сегодняшней части Польши: Холмщина, Подляшье. Думаю, еще была бы часть Российской Федерации – большая часть Брянской области, потому что там был Стародубский полк, который в 1918 году оккупировали большевики», – резюмировал Алферов.