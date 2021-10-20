Кубань за три месяца потеряла миллион туристов, а Крым принял на два миллиона больше

20.10.2021 18:44 (Мск), Москва, Елена Острякова

После введения в Краснодарским краем требования к туристам иметь на руках документы о вакцинации турпоток в регион начал снижаться.

Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил Илья Уманский, руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По итогам 9 месяцев 2021 года Краснодарский край принял 14,6 миллиона туристов, Крым – 8,5 миллионов туристов.

«Сравнивая эти показатели с 2019 годом, мы обратили внимание, что Краснодарский край на ту же дату относительно 2019 года потерял в количестве. В 2019 году на эту же дату Краснодарский край принимал 15,3 миллиона, а Крым 1 октября 2019 года заявлял о приеме 6,6 миллионов. То есть, в совокупности Краснодарский край и Крым в 2021 году относительно 2019 года приняли на 1 миллион туристов больше. При этом Краснодарский край – меньше на миллион, а Крым – почти на два миллиона больше в итоге.

Самое любопытное – что на середину лета, на 1 июля эти два направления шли примерно с одинаковыми показателями прироста, примерно, в объеме 20-25 процентов относительно 2019 года. То есть, по сути, снижение популярности Краснодарского края произошло как раз в июле-августе. Именно на этот период пришли введенные Краснодарским краем ограничительные меры, связанные с требованием к туристам иметь на руках документы о вакцинации. Потом, правда, эти требования несколько смягчились, но в любом случае потребитель отреагировал определенным образом и спрос на Краснодарский край начал снижаться. При этом, надо подчеркнуть, что к моменту введения этих ограничительных мер Крым уже был в достаточной степени заполнен, поэтому основным бенефициаром этих мер, к сожалению, стали курорты Турции набирающие популярность, открытые уже к тому моменту для россиян и не требующие данных документов», – сказал Илья Уманский.