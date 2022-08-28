Кубанские казаки пытаются помочь СВО акциями «Zа Победу!»

28.08.2022  13:42 (Мск), Москва
Андрей Соколов.  
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Дзен, Общество, Россия, Спецоперация


В краснодарском Ейске казаки провели акцию «Zа Победу!». Об этом мероприятии отчитался сайт Кубанского войскового казачьего общества.


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Патриотическое мероприятие в поддержку специальной военной операции на Украине прошло у памятника Захарию Чепеге. В чем именно был смысл проведенной акции — не уточняется. Судя по фотографиям, казаки просто попозировали с флагами, возложили цветы и разошлись, сочтя, таким образом свой патриотический долг вполне исполненным.

«Казаки Кубанского казачьего войска — надежная опора и поддержка во всех решениях по наведению мира на родной земле. С молитвой за тех, кто сейчас на передовой, с верой в правое дело мы готовы выполнять все поставленные задачи. Zа Победу, братья-казаки!» — объявил атаман Камышеватского хуторского казачьего общества сотник Александр Абраменко.

За минувшие полгода с начала СВО на Украине подобных казачьих «акций в поддержку» по всей России прошло бесчисленное количество — однако абсолютное большинство казаков предпочитает отсиживаться в тылу, и позировать с флагами вместо того, чтобы лично поддержать российские войска, участвующие в спецоперации на Украине. Для многих обществ «традиции» и «дань уважения предкам» заключаются не в выполнении исторического долга по защите родины, а в развлечениях и хвастовстве владения шашкой.

Некоторые общества, когда пытаются приобщиться к СВО и продемонстрировать свой «казачий дух», занимаются отправкой в Донбасс своеобразной гуманитарной помощи, в которую попадают молитвословы, шевроны и флаги, не понимая, что подобная сувенирная атрибутика не так востребована на фронте.

С самого начала спецоперации на Украине отношение казаков к СВО вызвало откровенное недоумение: воинское сословие оказалось не готово и не способно мобилизовать свои силы, чтобы помочь войскам. Из-за этого оно столкнулось с волной критики от атаманов и простых россиян. Атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда в ряде заявлений напомнил российским казакам — в зависимости от отношения к спецоперации сейчас определяется будущее всего казачьего сословия в России:

«В современную казачью историю войдут имена тех казаков, для которых воинская честь своих предков – не пустой звук. И которые в нужный момент, не задумываясь, встают на защиту интересов Родины. Время приспособленцев и демагогов в казачестве прошло», – подчеркнул Долуда.

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