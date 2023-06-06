Кубатьян: Цель Киева – сделать приграничье России безлюдным

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Киев будет продолжать пытаться атаковать приграничные территории РФ до тех пор, пока все местные жители либо не будут убиты, либо не уедут в более безопасные регионы, а в Белгородскую область смогут спокойно заходить неонацисты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Григорий Кубатьян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ занимаются террором, делают так, чтобы там никого не было, чтобы оттуда все ушли. Они уничтожали сначала электроподстанции, чтобы не было электричества, потом все гражданские строения. Потом уже били по магазинам, по рынкам, и сейчас уже системно бьют по жилым домам», – сказал Кубатьян.

«То есть, в общем, они просто уничтожают города, сёла, и вообще гражданское население. С целью, чтобы все оттуда ушли, чтобы там никого не было. А потом туда можно будет свободно заходить и снимать победные «тик-токи», – добавил он.