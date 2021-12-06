Кубок Дэвиса наш! Патриотизм и мощь российской команды

Сколько там прошло с феерической победы россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open? Как сейчас помню: дикие зрители на трибуне, сбивающие воплями Даниила с толку, ведут себя отвратительно и по-хамски – точь-в-точь, как неандертальцы, выбравшиеся в «Бургер Кинг», – но россиянин спокоен, как Евгений Онегин, и берёт свой сет, а после и всю игру. Оставляет Джоковича без исторического рекорда, а заодно манифестирует: есть новый претендент на корону!

Так, когда это было? Дай-ка себе проверю. 13 сентября этого года. Ух, как же быстро летит время! Банальность, да.

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И вот, 5 декабря Даниил Медведев поучаствовал в очередном историческом достижении. Сборная России выиграла Кубок Дэвиса, командный турнир в теннисе, где соревнуются национальные сборные. Считай, такой себе чемпионат мира. К слову, своим участием, а главное – блестящей игрой Даниил снимает все вопросы относительно недавних бредней «мол, не патриотичен, на Кубке Кремля что-то такое чудил».

Нет, новое поколение российских спортсменов – в самых разных видах, – действительно, патриотично. Как заявил на днях хоккеист Артемий Панарин, считавшийся чуть ли не главным оппозиционером среди российских спортсменов (впрочем, его по большей части таковым хотели сделать):

«Понял, что играть надо и важно не за себя, а за Родину».

Что ж, Артемий, как то говорят: лучше поздно, чем никогда…

Даниил Медведев.

Пару на Кубке Дэвиса Медведеву составил теннисист с каноническим именем, фамилией Андрей Рублёв. К слову, пятая ракетка мира. То есть – внимание! – в первой пятёрке лучших теннисистов мира – два россиянина. Есть там и Александр Зверев, очевидно русский, но выступает он за Германию, эх! А так бы полное доминирование.

В общем, Кубок Дэвиса впервые с 2006 года уезжает в Россию. Третий раз в истории. Добавьте к этому и победу российских лыжниц – впервые за 17 лет! Особенный день для России – 5 декабря 2021 года? И это тоже, но важно сказать, что в российском спорте в принципе есть весьма и весьма положительные подвижки. Тем отраднее и тем почётнее, ведь достижения эти куются тогда, когда со всех сторон на Россию давят – в том числе, и в спорте.

Впрочем, собственно, тем и ценен русский характер. Он приносит победу там, где любой бы другой отступил. Так что ждём Олимпиады в Пекине – будет интересно! Очень.