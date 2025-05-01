«Куча людей и оружия, но отступаем»: украинцы жалуются на потерю управления в войсках

Вадим Москаленко.  
01.05.2025 14:10
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Из-за царящего бардака командиры ВСУ не могут нормально руководить подразделениями.

Об этом на канале «Liga net» заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за царящего бардака командиры ВСУ не могут нормально руководить подразделениями. Об этом на канале «Liga net» заявил помогающий...

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«Одна из самых больших проблем с прошлого года – это хаос в управлении войсками, который заключается в том, что на одном участке фронта, например, в 20 километров, может находиться 30 различных подразделений, разных воинских частей из разных ведомств и учреждений, которые совершенно не воюют в едином замысле, не синхронизированы между собой, дублируют друг друга, неэффективно расходуют ресурс и бестолково теряют людей.

Далее есть вопрос приданных подразделений воинским частям. Есть примеры, где одной бригаде может быть придано 20 различных организмов – отдельных рот, батальонов, отдельных батарей без каких-то пушек, дополнительных подразделений, групп ССО, ГУР, и так далее», – пожаловался Чмут.

По его словам, у одного командира около 10 подразделений.

«А здесь на уровне бригады у тебя появляется не 10 твоих, а появляется 40 чужих. И очевидно, что управлять этим эффективно невозможно.

Получается, что временный орган военного управления руководит 30-ю различными воинскими частями, которых он не знает, с которыми он не знаком, не знает реальных способностей, абсолютно не унифицированы штаты, подготовка, техника, обеспечение, логистика, ничего. И это все превращается в то, что на поле боя куча людей, а мы отступаем. На поле боя куча техники, оружия, боеприпасов и так далее, а мы сыпемся. Это большая проблема», – подытожил эксперт

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