«Куча разводов»: украинские женщины не дожидаются мужей с войны

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Многие украинские семьи разваливаются, потому что мужчины много лет на фронте, а жёны в тылу и Европе устраивают свою жизнь.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас социальная структура меняется, вымывается демографическая структура. Семейные структуры начинают растворяться, потому что там [в тылу] начинают жить жёны дети уже в школу идут», – сказал Карасев.

«Это одна и самых острых проблем сейчас. Потому что разводов куча, женщины не хотят возвращаться, мужики здесь [на войне]. И всё», – добавил Шелест.

«Да. А дети уже в школу идут. А как иначе, кто к ним приедет?» – согласился Карасев.