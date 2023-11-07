Кучера: Пугачевой Бог судья, а поведение Галкина жидкое

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Актер Оскар Кучера «с удивлением» воспримет, если популярная в 20-м веке певица Алла Пугачева выступит в новогоднем «Голубом огоньке».

Об этом он заявил в интервью на радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто будет удивление. Зачем выступать для «рабов и холопов». Это странно. Еще более странно, если рабы ее пустят выступать», – сказал Кучера.

В целом к поведению Пугачевой он относится «снисходительно».

«Мне кажется, она своим возвращением себя больше, не то что унижает, дискредитирует. Все отрицательные моменты, которые могут быть, только ее касаются. Не мы же ее выгнали, я, в данном случае, как житель этой страны и ее поклонник, которого она обозвала «холопом и рабом». Это же она красиво хлопнула дверью, а потом, крадучись, зашла обратно. Поэтому это ее личная проблема человеческая. Артисткой она от этого хуже не стала, а что касается человека, Бог ей судья», – сказал Кучера.

(В Сети уже появилась версия, что Пугачева приезжает в Россию, чтобы сохранить статус налогового резидента в РФ, которого лишится, если будет отсутствовать в стране больше 180 дней. Тогда ей придётся уплачивать уже не 15%, а 30% налогов).

Гораздо жестче он оценил «жидкое» поведение мужа певицы Максима Галкина.

«Галкин как кричал о своей любви к Израилю. Я подписан на него во вражеской соцсети и не стал отписываться, потому что мне интересно, как он сейчас. Вот человек полюбил свою новую родину, такие посты удивительные записывал об этом. И вот это государство начинает воевать, Галкин отменяет свои платные концерты, переносит их на потом, благотворительных концертов не делает и бежит на Кипр. Это очень грязно выглядит со стороны. Я такого жидкого поведения не приемлю», – сказал Кучера.