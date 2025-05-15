Конгресс США едва ли будет голосовать за дополнительные военные поставки на Украину.

Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, как долго может продолжаться война, если США прекратят финансирование Украины.

«Тогда Европа, НАТО и остальные поймут, что у них недостаточно сил, чтобы продолжать войну. И тогда война прекратится. Мы могли бы остановить ее, как в случае с Газой. Мы могли бы остановить геноцид и войну на Украине в одночасье, просто перекрыв поставки, потому что именно мы это делаем. Когда поставки прекратятся, а это, как вы сказали, произойдет довольно скоро, тогда все закончится.

И у Зеленского будут проблемы, потому что немногие из его окружения хотят войны, и их не так много, потому что оставшиеся украинцы не хотят войны, они хотят мира», – сказала Квятковски.