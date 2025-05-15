«Кучка киевских террористов будет уничтожена» – подполковник ВС США

Константин Серпилин.  
15.05.2025 08:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Конгресс США едва ли будет голосовать за дополнительные военные поставки на Украину.

Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конгресс США едва ли будет голосовать за дополнительные военные поставки на Украину. Об этом...

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Ведущий спросил, как долго может продолжаться война, если США прекратят финансирование Украины.

«Тогда Европа, НАТО и остальные поймут, что у них недостаточно сил, чтобы продолжать войну. И тогда война прекратится. Мы могли бы остановить ее, как в случае с Газой. Мы могли бы остановить геноцид и войну на Украине в одночасье, просто перекрыв поставки, потому что именно мы это делаем. Когда поставки прекратятся, а это, как вы сказали, произойдет довольно скоро, тогда все закончится.

И у Зеленского будут проблемы, потому что немногие из его окружения хотят войны, и их не так много, потому что оставшиеся украинцы не хотят войны, они хотят мира», – сказала Квятковски.

«Но те немногие, кто все еще хочет войны, вероятно будут продолжать ее разжигать. А Россия не будет стоять в стороне и позволять кучке террористов в Киеве создавать проблемы.

Они их уничтожат. К сожалению или к счастью, Путин четко обозначил цели СВО три года назад. Одна из них – денацификация или дерадикализация Украины. И они это сделают, потому что похоже, что Украина сама этого не сделает», – подытожила американский офицер.

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