«Кучка киевских террористов будет уничтожена» – подполковник ВС США
Конгресс США едва ли будет голосовать за дополнительные военные поставки на Украину.
Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, как долго может продолжаться война, если США прекратят финансирование Украины.
«Тогда Европа, НАТО и остальные поймут, что у них недостаточно сил, чтобы продолжать войну. И тогда война прекратится. Мы могли бы остановить ее, как в случае с Газой. Мы могли бы остановить геноцид и войну на Украине в одночасье, просто перекрыв поставки, потому что именно мы это делаем. Когда поставки прекратятся, а это, как вы сказали, произойдет довольно скоро, тогда все закончится.
И у Зеленского будут проблемы, потому что немногие из его окружения хотят войны, и их не так много, потому что оставшиеся украинцы не хотят войны, они хотят мира», – сказала Квятковски.
«Но те немногие, кто все еще хочет войны, вероятно будут продолжать ее разжигать. А Россия не будет стоять в стороне и позволять кучке террористов в Киеве создавать проблемы.
Они их уничтожат. К сожалению или к счастью, Путин четко обозначил цели СВО три года назад. Одна из них – денацификация или дерадикализация Украины. И они это сделают, потому что похоже, что Украина сама этого не сделает», – подытожила американский офицер.
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