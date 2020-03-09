Кучка «свидомых» устроила в Киеве «акцию солидарности с Крымом»

09.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве в парке имени Тараса Шевченко пара десятков «свидомых» вышли на ежегодную «акцию солидарности с украинским Крымом».

Стрим с места событий вёл украинский «24 канал», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рядом с местом проведения сборища у памятника Шевченко дети в футболках с националистической символикой читали стихи «Кобзаря». «Ветераны АТО» и сторонники Евромайдана держали в руках плакаты с Крымом на фоне украинской символики.

«Крым непременно вернётся в лоно Украины, Крым – это неотъемлемая территория Украины. Боритесь и поборете, пусть вам Бог помогает – заканчиваю словами Шевченко, пусть эти слова нас вдохновляют, и мы вместе будем бороться, чтобы вернуться в свои дома на свою малую родину, слава Украине!» – заявил один из организаторов движения «Евромайдан-Крым» Андрей Щекун.

«Я, Викторчук Сергей – евпаторийский, позывной «Евпатория», крымский украинец, ветеран российско-украинской войны. В составе 21 батальона 56 бригады мариупольской я выполнял свой боевой долг. Я хочу, чтобы все вы по возможности напомнили, что у нас есть 45 погибших воинов из Крыма, мы на наших ресурсах опубликуем эти имена, я хочу, чтобы вы их чествовали и знали, что эти люди не просто служили, а отдали свою жизнь за нас с вами», – рассказал митингующий боевик в камуфляже.

Желающих высказаться было практически столько же, сколько было пришедших, митингующие высказывались по принципу свободного микрофона.

«Россия сегодня пытается уничтожить и физически, и другими способами именно украинскую идентичность. В первую очередь она это делает через детей, через формальную систему образования, которая навязывает сугубо российскую гражданственность нашим детям в Крыму, и это очень важный для нас всех вопрос, должна быть стратегическая цель защитить государственность, защитить молодёжь», – призывала ведущая мероприятия.

При этом сами же митингующие не поскупились на подробности того, как промывают мозги молодёжи на Украине.

«Для того, чтобы об этом помнить ежедневно, мы недавно провели конкурс методических разработок «Крым, пять лет оккупации, право на сопротивление». Спасибо министерству образования и министерству временно оккупированных территорий, представительству президента Украины в Крыму за то, что они поддержали этот конкурс. Этот конкурс показал, что в 16 областях Украины учителя разработали уроки о Крыме, 72 работы пришли на этот конкурс. Что мы увидели? Мы увидел, что все те люди, которые стоят здесь с нами рядом, сегодня они стали героями для детей, которые учатся в украинских школах. Мы сохраняем Крым в ментальной памяти детей», – рассказала «активистка» Валентина Потапова.

Далее об «ужасах Крыма» рассказала украинская «правозащитница» Татьяна Печончик.

«За эти годы мы видим, что РФ всеми силами и возможными способами пытается стереть украинскую идентичность в Крыму. Это делается, например, посредством того, что украинские СМИ, которые независимо освещали там события, предавались разным видам давления и преследовались, очень много крымских журналистов и журналисток были вынуждены переехать на материковую часть, целых десять изданий переместилось сюда всеми редакциями…

Там (в Крыму – ред.) просто разжигается язык вражды, три четверти всех проявлений, которые там были зафиксированы, они именно против украинцев и украинской идентичности. Вместе с тем Россия там пытается создавать параллельные структуры, марионеточные, вышиваночные организации, которые якобы представляют украинцев, которые близки к оккупационной власти», – кричала украинская националистка.

Также выступил экс-боевик «АТО», меджлисовец Исмаил Агамеметов.

«Хочу вспомнить те полгода, когда месяц за месяцем мне продлевали меру пресечения. Я помню, как мне давало силу, когда мне говорили, что под судом стоит около ста людей, которых я до ареста знать не знал. Я забывал обо всём, и мне это давало большие силы. Сегодня мы должны поддержать, в том числе наших стариков, которые выходят под суды, сказать им огромное спасибо, целую ваши руки, с Крымом в сердце. Сопротивление будет до тех пор, пока в Крыму будут те люди, которые будут поддерживать наших политзаключённых под судами. Слава Украине!» – воззвал радикал.

Замыкал выступления фейковый «представитель президента Зеленского в Крыму» Антон Кориневич.

«Иначе быть не могло, я стопроцентно должен быть здесь вместе с вами, потому что сопротивление российской оккупации было и есть, и это очень важно показывать, очень важно об этом говорить. Нет той русской витрины, нету той стопроцентной поддержки, мы все за то, что Крым был, есть и будет Украиной… Сегодня мы тут, чтобы подчеркнуть, что Крым – это Украина, и вопрос только во времени. Все мы верим и будем стараться, чтобы Крым как можно быстрее вернулся. Спасибо всем, кто сюда пришёл, кто живёт с Украиной в сердце, в сердце с тем, что Крым – это Украина, мы обязательно будем там с вами, это стопроцентно. С праздником Кобзаря, слава Украине», – отметился Кориневич.