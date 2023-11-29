Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью

Михаил Рябов.  
29.11.2023 12:14
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Политика, Россия


Новейшие российские учебники истории, где утверждается, что идея украинской самостийности изначально была результатом подрывной деятельности Австро-Венгерских спецслужб на исторических русских территориях, являются «квинтэссенцией фальшивок».

Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кучма в Киеве на презентации своей переизданной книги «Украина не Россия».

Новейшие российские учебники истории, где утверждается, что идея украинской самостийности изначально была результатом подрывной...

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«Свежайший пример можно найти в новейшем школьном учебнике истории, который является просто квинтэссенцией вранья и фальшивок. Там утверждается, что идеи украинства разработали и распространяли различные враги России – от Австро-Венгров до гитлеровцев», – сказал Кучма.

«Перекрученная, вымышленная история там подается как повод для агрессии. Как разрешение на убийство», – добавил бывший «красный директор».

По словам Кучмы, жители России после начала СВО для него стали навсегда чужими, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они должны оставить нас в покое, если не способны на равноправные отношения, на дружбу. Но та позорная радость, с которой большинство россиян восприняло путинское вторжение, показала, что напрасно я пытался им что-то доказывать», – сокрушается он.

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