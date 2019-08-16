Кучма поговорил с главой миссии ОБСЕ о ремонте моста и украинских потерях на Донбассе

16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, второй президент Украины Леонид Кучма принял председателя СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика, который также является координатором безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

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По ее словам, собеседники обсудили ход выполнения минских соглашений, ремонт моста в Станице Луганской и недавнюю гибель украинских военных вследствие, как считают в Киеве, несоблюдения режима тишинвы со стороны ДНР.

“Особое внимание уделено несоблюдению режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, прежде всего – трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военные. Обсужден процесс подготовки к ремонту моста в Станице Луганской, стороны отметили важность восстановления этого перехода”, – сообщила Олифер.

Она отметила, что в разговоре речь шла также о ходе выполнения минских договоренностей и подготовки к следующему заседанию ТКГ в Минске, запланированному на 21 августа.