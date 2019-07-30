30.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, США, Украина
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Кучма поговорил с посланцем США о ситуации на Донбассе

Глава украинской делегации в трехстороннем контактной группе по Донбасса, второй Президент Украины Леонид Кучма провел встречу с Временным Поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором, в ходе которой стороны обсудили ход выполнения Минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между Украиной и США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила на странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

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“Леонид Кучма принял Временного Поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. В разговоре обсудили ход выполнения Минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о первоочередности выполнения безопасности блока Минских договоренностей и освобождения удерживаемых лиц”, – написала пресс-секретарь.

По ее словам, Кучма выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за всестороннюю поддержку Украины.

В свою очередь Тейлор заверил в дальнейшей готовности США системно работать для того, чтобы Украина достигла успеха. Стороны договорились о постоянной поддержке контактов в будущем.

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