Кучма пожаловался на агентурные «закладки» КГБ по всей Украине

26.08.2021 10:49 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Среди украинских политиков было очень много как прямых, так и агентов влияния России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинской правде» заявил второй президент Украины Леонид Кучма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, будучи президентом, он недооценил две вещи, которые он недооценил.

«Первая – это нашпигованисть нашего политикума остатками московской агентуры – и прямых «гэбистов», и агентов влияния. Я даже представить не мог, сколько «закладок» (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы – действовал бы иначе», – сказал экс-президент.

Также он комплиментарно высказался о майданщиках – участниках государственных переворотов.

«А вторая вещь, которую я недооценил – это потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана», – говорит Кучма.

При этом он не уточнил, какой именно майдан имеет в виду – «оранжевый», проходивший в том числе под антикучмовскими лозунгами, или последний, завершившийся победой путчистов и свержением законной власти.