Кучма призвал украинцев “голосовать за будущее” и ломать забор между “двумя Украинами”

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-президент Украины Леонид Кучма обратился к украинцам с призывом прийти на избирательные участки в день выборов президента 31 марта и проголосовать за будущее страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Сегодня перед Украиной стоит задание: какой путь мы выберем? Это главное — прийти на выборы и отдать свой голос», — заявил Кучма. Он подчеркнул, прибегнув к аллегории, что в стране «практически построен разделительный забор», который разделяет ее «на две Украины». «Это ужасно! Я вспоминаю, что всегда у нас был лозунг „За единую Украину!“, об этом мы забыли. Но их действительно сегодня две, и одна делает попытку диктовать всем свою волю, а это — путь в никуда», — заявил экс-президент.

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«Какой мы хотим видеть Украину? Или Украину такую, которая есть сегодня, или все-таки ту, о которой мы мечтаем и все в выступлениях своих вспоминают — что мы богаты, что мы такие талантливые», — продолжил бывший глава государства.

Он особо подчеркнул плачевное состояние дел в экономике страны, которая опустилась «ниже плинтуса». «Машиностроения вообще сегодня, можно сказать, не существует, остатки только. Экономика на первом месте должна быть сегодня. Потому что когда мы говорим об армии, то как строить Вооруженные силы и мощную армию, если экономики нет у нас?» — отметил он.

Кучма добавил, что экономика должна развиваться с привлечением инвестиций, но они, по его словам, не придут в страну, где не работает правовая система. «А без иностранных инвестиций ничего не будет», — сказал он.