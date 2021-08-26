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26.08.2021 11:58 (Мск),

Киев, Ольга Козаченко

 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Кучма просит Зеленского не провоцировать Путина

Новости УкраиныУкраине еще придется вести переговоры с Россией и ее лидером, а потому надо тщательно...

Украине еще придется вести переговоры с Россией и ее лидером, а потому надо тщательно подбирать свои слова и не допускать оскорбительных формулировок в адрес руководства РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинской правде» заявил второй президент Украины Леонид Кучма, отвечая на вопрос, назвал бы он президента РФ Владимира Путина «убийцей»

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«Только не ставьте этот вопрос действующему президенту. Или еще кому-то из его окружения. Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется. И цена эффектного оскорбления будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день. Ибо на «передке» уже давно составили народную примету: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют», – сказал Кучма.

«Я вообще считаю, что так кого-то называть можно только в лицо. А когда просто бросаются громкими словами – это их только обесценивает. Напомню, что, назвав Путина убийцей, Байден почти одновременно пригласил его на встречу, где приветливо разговаривал и жал руку. У нас такой возможности не будет», – предупредил экс-президент.

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