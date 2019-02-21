Кучма рвет на себе волосы: «Где мы будем без сотрудничества с Россией?!»

21.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Нынешняя экономическая политика украинских властей ведет к деиндустриализации страны.

Об этом, сообщает ТАСС, на форуме “Власть и бизнес: новый общественный договор” заявил экс-президент Украины Леонид Кучма.

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“Киев был насыщен современными предприятиями, где они сейчас? Вот я недавно слышал, что мы начинаем делать самолеты “Руслан”, и подумал, что у ребят что-то не то, они что-то забыли. Мы не способны сегодня делать “Русланы”. У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт”, – сказал Кучма.

Он обратил внимание, что в прошлом году Украина не собрала ни одного самолета.

“Это вот такое мощное предприятие, как “Антонов”. А еще ликвидировали институт генеральных конструктов. Я понимаю, что не все у них тут с головой в порядке. Отремонтировали один самолет для Саудовской Аравии, взяв заграничные двигатели. Вот и ответ на все вопросы”, – сокрушает экс-президент.

По его словам, Украина полностью лишилась космической отрасли.

“Мы с Россией поставили крест на сотрудничестве. Я задаю простой вопрос: скажите, пожалуйста, а почему бедная Америка из санкций по России вычеркнула космическую отрасль? А мы вообще вычеркнули сотрудничество с Россией в этом плане. Так где мы будем?” – поинтересовался Кучма.

При этом он добавил, что в стране “космической отрасли уже вообще нет”.

В то же время, анализируя данные статистики по экономике за последние пять лет, бывший глава украинского государства отметил, что страна уже потеряла 19% производства.

“Идет практическая деиндустриализация страны”, – резюмировал Кучма.