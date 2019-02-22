Кучма сообщил плохие новости для Украины

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

При рассмотрении перспектив членства Украины в НАТО и ЕС, Запад не сможет игнорировать позицию России, поскольку Москва контролирует 40-50 процентов мировых ресурсов. Об этом во время брифинга в Киеве заявил экс-президент Украины Леонид Кучма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Назовите хоть одного действующего европейского лидера, который бы сказал: «Да, мы примем Украину в НАТО». Поймите, при принятии таких кардинальных решений ЕС всегда будет смотреть на большого соседа Россию по простой причине: когда меня критиковали за многовекторную политику, я всегда говорил: «А чего ж так европейцы хотят сотрудничать с Россией?». И сам отвечал – посмотрите на геологическую карту России, там 40-50 процентов мировых запасов! Это ещё они не разобрались с Северным полюсом.

Так что, европейцы этого не видят, или американцы не принимают участие в этих газовых контрактах в России? Принимают. И только мы говорим: «Нет, мы будем с Европы газ получать». А чей это газ мы получаем из Европы дороже, чем могли бы? Российский.

Потому, это всё на фоне предвыборной кампании. Я же первый, кто, будучи президентом подписал документ о сотрудничестве с НАТО», – не забыл похвалиться Кучма.