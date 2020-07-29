Кучма ушел, чтобы не стать могильщиком Минских соглашений

29.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Выход первого президента Украины Леонида Кучмы из переговорной группы – первая ласточка того, что «спектакль с Минскими соглашениями» подходит к финалу.

Об этом в своём Telegram-канале написал политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Леонид Кучма – единственный украинский президент, которому удалось просидеть на посту два срока – ушёл из минской переговорной группы. В целом спектакль с Минскими соглашениями подходит к финалу. Киев не намерен внедрять политическую часть. Мятежный Донбасс тихой сапой интегрируется с РФ.

Задача Кучмы состояла в том, чтобы своим авторитетом продавить изменения в соглашениях в интересах Киева. Но не срослось – на уступки не шли ни в Москве, ни тем более в Донецке или Луганске. Требовать уступок без согласия других сторон – значит выйти из соглашений. Кучма оказался не готов стать формальным могильщиком», – написал Уралов.

При этом он подчеркнул, что если Минские соглашения потеряли свою суть давно, то с уходом Кучмы они потеряют и форму.

«Переговорщиков уровня Кучмы на Украине, похоже, больше нет. В целом идея ненужности посредников в украинском кризисе скоро станет очевидной.

Для прямых переговоров между Москвой и Киевом есть все необходимое, кроме желания украинских правящих элит. Думаю, что прямые переговоры начнутся на следующем электоральном цикле. Если, конечно, к тому времени будет с кем разговаривать в Киеве», – добавил эксперт.