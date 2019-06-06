Кучма успокоил радикалов: блокаду Донбасса отменять не будут, потому что ее и не было

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Второй президент Леонид Кучма, представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, разъяснил суть своих предложений по Донбассу, вызвавших противоречивую реакцию в украинском политикуме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Сделал это Кучма на пресс-конференции в администрации действующего президента Владимира Зеленского.



В частности, Кучма успокоил радикалов, обвиняющих переговорщиков в очередной “зраде” и перевел разговор из политического в правовое русло. По его словам, юридически никакой экономической блокады Донбасса нет, а стало быть, и отменять ее никто не будет, а поскольку решением СНБО Украины было введено лишь временное ограничение на перемещение товаров, то его нынешнее предложение касается отмены данного решения СНБО.

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“Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны, и потом указ Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?” – считает Кучма.

Также по словам второго президента, на состоявшемся в Минске 5 июня заседании стороны поручили подгруппе по безопасности подготовить до 19 июня документ, в котором будут определены меры, которые позволят сделать режим прекращения огня на Донбассе стабильным.

“Каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины, принималось решение “с такого-то числа перестать стрелять”. Вы хорошо знаете, что ни разу этот режим тишины не соблюдался. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа по безопасности с участием всех и вся должны подготовить документ с защитными механизмами того, что нужно делать, чтобы этот режим соблюдался”, – сказал Кучма.

При этом он заверил, что украинская сторона не будет отвечать на обстрелы, если их будет вести противоположная сторона.

Представитель Украины в ТКГ также сообщил, что вопрос миротворческой миссии на Донбассе в Минске в этот раз не обсуждался.

“Миротворческая миссия ООН не обсуждалась – этот вопрос слишком сложный, и мы ни в коем случае не видим, как переступить через блокирование решения Совета безопасности, потому что если бы блокирования не было, такие решения уже были бы” – сказал Кучма.

Второй президент Украины также считает, что предложение представителей руководства России к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать выстраивать взаимоотношения между сторонами “с чистого листа” должно, по его мнению, предполагать также и озвучивание конкретных позиций Москвы.

“Я постоянно говорю, что движение должно быть двусторонним. Я услышал заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Кучма вообще не плохой, но мы должны с президентом Зеленским разговаривать… что Зеленский должен дать предложения. Так вот, если б Песков сказал, что “вот, с нашей стороны мы предлагаем то, то, то”. А то предлагают с чистого листа, а что это за чистый лист? А может, они скажут чистый лист – это Крым их, ситуация на Донбассе – замороженный конфликт и так далее”, – сказал Кучма.