Кучма в Чернигове заявил, что формула Штайнмайера не приведет к миру

25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Формула Шнайнмаера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира.

Об этом в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда «Украина» лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сказал экс-президент Украины Леонид Кучма, сообщает пресс-служба экс-президента.

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«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула политическая на время или такая — „а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся“… Это вообще „сдать нас с потрохами“, так сказать», — отметил Кучма.

По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы — это “полный абсурд”. Поскольку при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда, по его мнению, не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Не может быть речи и об особом статусе Донбасса, считает экс-президент, потому что это для страны является неприемлемым.

Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние неподконтрольных территорий.

«Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро», — сказал он.

Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе — процесс длительный, и в значительной степени зависящий от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции президента США Дональда Трампа.

«Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию», — отметил Кучма.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст «формулы Штайнмайера». От Украины письмо с согласием с этой формулой подписал Леонид Кучма. По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными. Однако на стадии разведения сил на Донбассе претворение формулы Штайнмайера забуксовало и украинское рвуководство фактически поставило ее на паузу, столкнувшись с негативной реакцией милитаристски настроенного агрессивного меньшинства внутри страны. В киевских кулуарах все чаще ведутся разговоры о переходе к некоему “плану Б” предусматривающему заморозку Киевом конфликта на Донбассе по кипрскому сценарию.