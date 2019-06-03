Кучму отправили в Минск повторно отбывать номер – депутат ДНР

03.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

В Донбассе не рассчитывают на реализацию Минских соглашений со стороны Киева после повторного назначения полпредом Украины в переговорном процессе экс-президента Леонида Кучмы.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

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«Ничего нового ждать не приходится. При предыдущей каденции Кучмы представителем в Минской подгруппе от Украины никаких прорывных действий не было, он никак не проявил себя в этом отношении. К сожалению, это такая тенденция, что все остается так, как было в предыдущие годы, Минск будет все так же нереализован по вине Украины.

Её представители, которые направлены в Минскую подгруппу, они просто отбывают там номер, тянут время, делают вид, что занимаются политическим урегулированием, а на самом деле выполняют задачу украинской власти саботировать Минский процесс и урегулирование политико-дипломатическими методами. Такое первоначальное ощущение при назначении Кучмы – это уже было, и было с нулевым результатом, к сожалению. Пока не видно реального настроя на реализацию Минских соглашений. С новым президентом суть не меняется», – отметил он.

При этом парламентарий провел параллели между украинской и американской внешней политикой, где точно так же вне зависимости от находящихся у власти лиц и партий сохраняется неизменным агрессивный русофобский курс.

«Это похоже, кстати, на американскую политику. Внешняя политика США, будь там демократы или республиканцы, абсолютно не меняется – все такая же экспансионистская и агрессивная. На Украине, к сожалению, лица меняются, а суть киевского режима остается той же – пытаться все подмять под себя, закрывать всем рот, исключить альтернативную точку зрения и продолжать делать видимость того, что какие-то усилия для урегулирования предпринимаются», – резюмировал Мирослав Руденко.