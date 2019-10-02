Кучму трясло, Зеленский лукавил, – очевидец о подписании формулы Штайнмайера

02.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о передаче границы России и Донбасса под контроль Киева – ничего не имеют общего с реальностью.

Об этом в ходе прямого включения из Минска в эфире телеканала «Россия-1» сообщил спецпредставитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как это было, что удалось, что не удалось? Осторожный оптимизм, пессимизм или обычное «петляние?» – спросил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Наверное, последнего было больше, потому что официальный представитель Украины Леонид Кучма очень волновался. Он очень переживал, потому что основная часть переговоров проходила за закрытыми дверьми, проходило много консультаций.

Но, самое главное, что текст формулы практически не обсуждался, обсуждалась только форма его согласования. То есть, Украину больше всего интересовало, каким образом они подтвердят эту формулу, так, чтобы, желательно, не сильно подтвердить.

В итоге была согласована достаточно приемлемая форма, когда все пять участников переговоров подписали каждый письмо, в котором фиксируется формула, и каждая сторона заявляет о том, что она подтверждает формулу Штайнмайера.

Направили эти письма эти письма на спецпредставителя Сайдика, который, в свою очередь, уже уведомил нынешнего министра иностранных дел Словакии, который сейчас возглавляет ОБСЕ», – рассказал Мирошник.

Кроме того, он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о передаче границы под киевский контроль как главном условии проведения выборов в ЛДНР.

«Нужно сказать, что Зеленский даже сейчас, презентуя подписанную формулу, несколько лукавил. В тексте формулы чётко сказано, что Украина берёт на себя обязательство принятия специального закона для проведения выборов. Наши представители подписали эту формулу с особым мнением.

Особое мнение заключается в том, что все законодательные акты, которые будут приниматься Украиной в соответствии с формулой Штайнмайера, должны быть обязательно согласованы с представителями ЛНР и ДНР.

Никогда, ни разу не обсуждался вопрос о передаче границы!

Передача границы фиксируется 9 пунктом комплекса мер, где говорится дословно о том, что процесс начинается в день проведения выборов, завершается после полного политического урегулирования конфликта.

Это слишком широкие понятия, чтобы так однозначно трактовать, как пытается успокаивать радикальную общественность Зеленский», – добавил представитель ЛНР.

При этом Соловьёв отметил, что факт подписания «формулы» имеет принципиальную ценность.

«Как только они подписали формулу Штайнмайера, и если они начнут её нарушать, тут же – санкции. Потому что, как показала сегодня позиция, в частности, Франции, вы, ребята (Украина – ред.), сильно им надоели. Они хотят уже нормальных отношений с Россией, как и Германия», – подчеркнул телеведущий.