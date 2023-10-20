Кучно идут: В Одессе обнаружен очередной военком-миллионер

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Вы будете смеяться, но в Одессе покрутили еще одного подпольного миллионера в погонах — начальника Малиновского районного военкомата Вячеслава Кушнерова.

Правда у него пока нашли самую «малость» — всего-то 47 миллионов гривен. Что, конечно, меньше, чем у скандального главного военкома области Евгения Борисова, которому вменяют незаконное обогащение на 188 миллионов, но больше, чем у зама Борисова Дениса Галушко — 14 миллионов.

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Невольно вспоминается, «для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер — слишком мало».

Итак, о миллионах очередного одесского «мушкетера» рассказали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Всего лишь фрагмент:

«В частности, в мае 2022 года семья военкома стала собственником квартиры в Одессе площадью 111,1 кв. м, которую через год продали за 7,56 млн. грн. Впоследствии его жена приобрела еще и автомобиль Toyota Highlander, впоследствии перепроданный за 2 млн грн. В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом, оцененный в 1 млн. грн».

И так далее, и тому подобное — в отчете НАЗК фигурируют все родственники Кушнерова — и у каждого почему-то еще по несколько BMW X7, Infiniti FX37 и EX37, Jaguar, Range Rover Vogue и вдобавок пара штук «мерседесов» по бедности. В наличие также дома и квартиры на патологические суммы со множеством нолей.

Сам военком объяснил все это великолепие тем, что кто-то ему дарил деньги и машины, а он уже передаривал добро родне, родня ему передаривала обратно.

«…таким образом в 2022 году члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн. грн., хотя не имели для этого достаточных официальных доходов», — сообщили в НАЗК.

К слову, как оказалось, сын Кушнерова купил автомобиль Volkswagen CC за 500 тысяч гривен… у того самого военкома Борисова, лепящего сейчас горбатого в СИЗО.

Еще примечательный факт о Кушнерове. По данным украинского паблика «Ревизор», «выяснилось, что в перерывах между продажей уклонистам документов о непригодности к военной службе, военком Кушнеров нашел время для покупки диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Очевидно, он хорошо изучил психологию уклонистов, если решил конвертировать часть коррупционных денег в свой престиж».

А знаете, какое у диссертации название? О! «Особенности ресурсов психологической безопасности военнослужащих». Богатым — белые билеты, бедных — на мясо, для «безопасности». На этом, пожалуй, можно и закончить.