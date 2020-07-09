Кучно пошли: Новый громкий арест в России

09.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Сотрудники ФСБ и Следкома арестовали губернатора Хабаровского края, члена партии ЛДПР Сергея Фургала по подозрению в организации серии убийств, совершенных в середине нулевых, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержание Хабаровского губернатора Сергея Фургала произошло накануне рано утром, а затем самолетом он был отправлен для проведения следственных действий в Москву.

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Фургал – фигурант дела ОПГ, «причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершённых в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области».

Лично сам губернатор обвиняется в том, что «является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей…».

Также по вышеупомянутому делу были арестованы еще четыре фигуранта, в том числе местные депутаты. А за год до этого аналогичная судьба постигла приятеля и партнера Сергея Фургала – Николая Мистрюкова, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово», куда, по всей видимости, доставят и самого гбернатора (во всяком случаем именно там содержатся или содержались арестованные за различные прегрешения его коллеги – главы регионов).

По последней информации в деле Фургала речь идет о совершенных в 2004 – 2005 годах убийствах предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и покушении на Александра Смольского. Все трое имели конфликты с Фургалом на почве бизнеса.

Знаменитое фото Фургала в Госдуме

Арест Хабаровского губернатора – одного из трех губернаторов – членов ЛДПР, довольно болезненно восприняли в самой партии, лидер которой Владимир Жириновский сделал довольно резкие заявления по этой теме.

«Задержание было не в самой корректной форме, – посетовал лидер ЛДПР. – Не обязательно надевать наручники, губернатор не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше. А нагибать и по голове гладить… Надо их остановить – силовиков. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе. Территория больше, чем Турция».

С трибуны пленарного заседания Госдумы Жириновский был более резок:

«Если действительно были какие-то преступления, убийства в 2004 и 2005 годах, и якобы Сергей Фургал был замешан, чего вы ждали 15 лет? Он шел на выборы в Заксобрание края – ну известите избирателей, что мол, подозреваем, допрашиваем… Ничего, чисто. Трижды идет на выборы Госдумы – ничего не дают. На выборы губернатора идет – тоже ничего не делается…Всегда перед выборами разных уровней руководство партии обращается к правоохранительным органам в регионах и столице с просьбой проверить, все ли нормально с кандидатами, и ни разу ничего плохого про Фургала не сообщалось».

Сам Жириновский считает, что причины ареста Фургала лежат вне криминальной плоскости. Во-первых, губернатору, по его словам, припомнили отказ выйти из состава ЛДПР, во-вторых, предприятие «Амурсталь», которым он успешно занимался, хочет отобрать себе некий московский бизнесмен Балицкий, чтобы перепродать его китайцам, в- третьих, он принципиально отказывался отправлять взятки в столицу.

Жириновский пригрозил, что его фракция ЛДПР сложит мандаты в Госдуме (правда, к досрочным выборам это не приведет). И упомянул о референдуме по поправкам к Конституции, который, в отличие от коммунистов, жириновцы поддержали. Хотя, например, вотчина Фургала – Хабаровский край – показала один из самых низких процентов «за».

«Это издевательство, даже парламентская партия не может стать защитой! Мы же ненависть вызываем, ненависть. Вы понимаете, что взорвете Дальний Восток? Там и так очень напряженная обстановка. Он становится оппозиционным. И китайская разведка там действует, и японская… Так нельзя! Надо будет – фракция ЛДПР сдаст полномочия. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране творится. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников не Берия. И воронков у вас не хватит!», – неистовствовал лидер ЛДПР пригрозив власти революцией и заявив, что партия не исключит Фургала из своих рядов.

В свою очередь по всему Хабаровскому краю прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного Сергея Фургала, который довольно популярен в регионе.

«Факт задержания действующего губернатора говорит о том, что у Следкома есть железобетонные доказательства его вины в заказных убийствах, и они буду представлены в суде, – прокомментировал ситуацию генерал-майор полиции, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Владимир Михалевич. – При этом все эпизоды связаны с периодом 2004-2005 годов, а убитые – предприниматели, с которыми в тот период конфликтовал Сергей Фургал. Уже сейчас есть неофициальная информация о том, что Фургала обыскивали в 2004 году, нашли у него патроны к оружию, из которого был застрелен один из бизнесменов, что исполнитель убийства прямо указывал на него как на заказчика преступления».

Михалевич высказал уверенность в том, что правоохранительные органы сейчас тщательно проверяют, как расследовались убийства в 2000-х годах, изучают протоколы допросов в том числе Сергея Фургала.

«Поэтому есть все основания полагать, что сотрудники правоохранительных органов, причастные в тот период к сокрытию доказательств по делу Фургала, будут проверяться и также станут фигурантами уголовных дел. Даже если сроки давности по этим преступлениям истекли, карьера этих людей закончится», – считает Михалевич.

Тем не менее, даже если вина Сергея Фургала будет доказана, политическую подоплеку его дела также наверняка будут раскручивать. В 2018 году ныне арестованный участвовал в единый день голосования в выборах губернатора Хабаровского края с репутацией технического кандидата, при этом незначительно, но обошел действовавшего кандидата-«единоросса» Вячеслава Шпорта (35,8% на 35,6%). Тогда, согласно инсайдам, Москва предложила Фургалу признать победу Шпорта, но тот неожиданно отказался, отказался и его шеф по партии Владимир Жириновский.

После серии связанных с ситуацией скандалов состоялся второй тур выборов, по итогам которого Фургал победил с большим отрывом: 47,4% против 36% у его соперника. И на следующий год на выборах в краевую думу ЛДПР, получив благодаря партийным спискам и голосам одномандатников 30 из 36 мест, в сухую разгромила «Единую Россию».

Криминальный флер за Сергеем Фургалом тянется с 90-ых годов, родившийся в селе Поярково в многодетной семье, он получил медицинское образование, но про профессии толком не работал. Согласно местным инсайдом он состоял в молодежном крыле ОПГ авторитета Евгения «Джема» Васина. Под эгидой своей группировки Фургал якобы начал первый бизнес на ломе металла и лесе, имея кличку «Доктор».