Кучно пошло: На Украине новый вооруженный захват заложников

23.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В Полтаве неизвестный преступник угнал автомобиль и взял в заложники полицейского.

Об этом сообщает местный ресурс «Полтавщина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел на улице Остапа Вишни в районе бывшего хлебозавода. Преступник угрожает подорвать гранату. С ним находится местный начальник уголовного розыска. Местные СМИ сообщают о том, что сейчас автомобиль с террористом движется по городу.

«Пошли на уступки, дали этому террористу автомобиль, сейчас будут выпускать с территории … У него есть в заложниках полицейский, – сообщил очевидец происходящего.

Эту информацию в своем блоге подтвердил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

«23 июля в Полтаве в 09.05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать.

За руку он держал сотрудника полиции. На месте создан оперативный штаб.

После переговоров злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле Богдан. Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие полицейская специальная операция «Гром», – сообщил Герашенко.

В свою очередь советник главы ЛНР Родион Мирошник считает, что вчерашние события в Луцке, где местный житель взял в заложники пассажиров автобуса, и происходящее сегодня в Полтаве становится симптоматичным для Украины.

«События в Полтаве разворачиваются. Учитывая, что на руках у населения Украины от 4 до 6 млн единиц оружия, это направление имеет большие перспективы», – считает Мирошник.

«По-моему в современной Украине теракты стали новым мейнстримом или трендом. Короче, Украина идёт к своему логическому завершению», – соглашается экс-начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

События в Полтаве – это следствие недавнего захвата заложников в Луцке, и действий президента Владимира Зеленского, который согласился пойти на требования террориста, считает российский военкор Александр Коц.

«Вчера один в Харькове взял в заложники пустой дом. Сегодня в Полтаве – полицейского. Это не эхо АТО, это пока только первая реакция на рекламу фильма «Земляне», в которой снялся Зеленский», – пишет Коц.