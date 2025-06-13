Куда целовать Трампа: Израиль и США поставили Европу «на растяжку»
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке означает, что Дональд Трамп быстрее выведет американские войска из европейской части НАТО.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Европе откровенно боятся разрастания этого ближневосточного конфликта в большую войну. И вы знаете, не по гуманитарным или христианским соображениям «война это плохо».
Европа боится, что если начнется серьезная заваруха, то американцы еще быстрее переведут свое внимание с европейских полей сражений именно на Ближний Восток.
Американцы порядка 200 важных компонентов для ракетной техники вместо Украины направили именно в Израиль. Американцы как знали, свое внимание они там концентрируют. И Европе, конечно же, невыгодно, невыгоден перенос вот этого фокуса, она останется со своими делами одна», – сказал Песке.
«У нас буквально на следующей неделе саммит НАТО, европейцы парализованы в рамках этой организации. Почему? Вы знаете, нас американцы поставили на растяжку. С одной стороны, сейчас европейцы хотят станцевать все в едином шаге, в едином танце, чтобы ублажить Трампа, который прилетит на этот саммит НАТО. И мы должны уверить Трампа, что мы следуем его рекомендациям о пяти процентах.
Европа уже готова подписаться на пятипроцентные траты на оборону, а тут есть такие голоса и соображения, которые говорят, что Трамп когда услышит это от нас, похлопает нас по плечу, скажет, ну все, ребята, деньги вы нашли, оружие мы вам поставим за ваши деньги, а дальше сами.
И вот она, вот она развилка. С одной стороны, нужно не раздраконить Трампа, чтобы он не бросил нас, малышей, вот таких вот неорганизованных, а с другой стороны, – не показаться слишком, скажем так, потентными, чтобы нас не оставили один на один с Россией. А это наша европейская главная паранойя», – подытожил он.
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