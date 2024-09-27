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Пентагон потратил 778 млрд долларов впустую на нецелевые расходы и завышенные платежи поставщикам.

Об этом конгрессмен-республиканец Стивен Биггс заявил на слушаниях по аудиту Пентагона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще одна статья под названием «Пентагон — растрата 50 млрд долларов на ремонт. Наш комитет уже запрашивал информацию о 125 млрд долларов, потраченных впустую. Пентагон скрывает результаты расследования, выявившего 125 млрд долларов, потраченных на нецелевые расходы. И еще, о чем я не успел спросить. Я хотел бы знать, что происходит с запрещенными поставками поставками российской нефти в Пентагон», – сказал Биггс.

В ноябре 2023 года The Washington Post писала о том, что топливо у Роснефти закупает фирма из ОАЭ, затем оно попадает в нефтехранилища Турции, право собственности несколько раз меняется, российская нефть смешивается с другими марками и попадает на греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, который обслуживает вооруженные силы США.