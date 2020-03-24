«Куда исчезли деньги?!» – в Геническом райсовете разгорелся жёсткий скандал

24.03.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Перед началом заседания депутатов Генического района украинский журналист обвинил главу местного районного совета Андрея Евстратова в воровстве и узурпации местной власти.

Соответствующую видеозапись опубликовали в YouTube-канале «Новый визит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я знаю, ваша зарплата составила полмиллиона гривен, и, получается, в месяц у вас зарплата две тысячи долларов. Это во время того, как народ нуждается.

Вы, как глава районного совета, в позапрошлом году у вас было полмиллиарда гривен, в этом 350 миллионов. И, насколько я знаю, что вы, забрав полномочия у сельских советов, передали их сами себе. И на сегодняшний день вы заставили самофинансироваться сельские советы, и так далее.

Куда уходят деньги, при вашей зарплате в две тысячи долларов, и почему на сегодняшний день у вас нет денег на больницы, школы, и так далее?», – возмутился журналист, пообещав обратиться в прокуратуру и НАБУ насчёт преступной деятельности Евстратова.

Однако глава районного совета от всех обвинений отрёкся – получает он якобы гораздо меньше, все доходы задекларированы, и налоги уплачены, а слова обвинителя – просто выдумка.

«Генические ребята скинулись деньгами – это тебе деньги за то, что ты сегодня реально воруешь из района, с вот такой наглой рожей», – сказал журналист, в то время как один из присутствующих высыпал на стол главы райсовета горсть монет.

В этот момент не выдержал один из присутствующих в зале парламентариев.

«Товарищи депутаты, на ваших глазах творится ужасная вещь, а вы сидите все, слушаете, и молчите! Предлагаю вам, товарищи депутаты, от имени присутствующих, написать заявление в прокуратуру и милицию – на каком основании на глазах всех депутатов здесь оскорбляют? Ссылайтесь конкретно на что-то», – возмутился «представитель народа».

«Пособник!», – закричал юрист, после чего началась громкая перепалка с взаимными обвинениями.

Отметим, в ходе всей ссоры рядом со скандалистом стоял охранник, который не предпринял попыток прекратить беспорядки и вывести «дебошира» из зала.