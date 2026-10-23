Официальный Берлин пытается всячески приуменьшить значение истории с подрывом газопроводов в Балтийском море.

Об этом в эфире канала швейцарского издания Die Weltwoche заявил Мориц Эндерс, немецкий историк, режиссер и создатель документального фильма «Северный поток: Взрыв», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил, что в феврале 2022 года на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент США Джо Байден пригрозил, что «СП» будет уничтожен, если ВС РФ пересекут украинскую границу. А сразу после подрыва на тот момент экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал пост, в котором поблагодарил США, но после удалил запись.

«Я вот иногда задаюсь вопросом: что вообще такое ЕС? Разве это не задумывалось как своего рода мирный проект, как некая идея братания — европейские народы сближаются, и в Европе больше никогда не будет войны. А потом читаешь такой твит — и понимаешь, что в этом плане мы ни на шаг не продвинулись. Это, честно говоря, просто обескураживает и вызывает грусть», – сокрушается Эндерс.

В эфире затронули тему причастности к подрыву диктатора Владимира Зеленского, который, как утверждает The Wall Street Journal, дал добро на теракт.

«В Германии, конечно, совсем не хотят слышать о том, что всё это спланировал Зеленский. Ведь тогда пришлось бы задуматься, стоит ли продолжать финансировать Украину, а делать это, безусловно, намерены и дальше. Поэтому, скорее всего, попытаются представить всё так, будто действовала лишь группа водолазов по собственной инициативе, чтобы максимально приуменьшить значимость всей этой истории. Нам пытаются преподнести это как нечто незначительное, хотя на самом деле речь идёт о событиях колоссального масштаба, которые имеют огромные, гигантские последствия для экономики Европы и Германии, а также для геополитической ситуации в регионе», – говорит автор.

По его мнению, пора задаваться вопросами, куда движется Европа.

«Хотим ли мы продолжать в том же духе, или же мы и дальше будем позволять так с собой обращаться? Вот в чем вопрос. Можем ли мы себе это позволить? Что ждет будущие поколения? Что будет с Германией? Ведь когда-то она была промышленно развитой страной? В будущем она таковой уже не будет. Что ждет молодое поколение? У нас сейчас гигантский государственный долг — господин Мерц, еще даже не став федеральным канцлером, уже успел существенно увеличить долговую нагрузку. Кто же будет всё это выплачивать?», – тревожится Эндерс.

При этом, отвечая на вопрос о возможной причастности к подрыву русских, заявил, что эта версия его команда никогда не рассматривала всерьез ввиду ее явной абсурдности.