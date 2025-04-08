Куда пойдут миллиарды, выделенные бундесверу? Мерц намерен ускоренно вооружить Германию

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Новое правительство ФРГ еще не сформировано, но главный его приоритет уже ясен – это ускоренная ремилитаризация, предполагающая масштабные вложения в сферу обороны. Ради этого бундестаг даже разрешил правительству влезать в более серьезные, чем ранее, долги.

Немецкий иновещательный официоз «Дойче велле», признанный в РФ нежелательной организацией, посвятил большой материал тому, куда пойдут миллиарды, выделенные бундесверу, и в чем немецкая армия нуждается особенно остро.

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«Вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц пообещал направить на военные цели «все, что потребуется». Для этого партии ХДС и СДПГ – потенциальные партнеры по будущей правящей коалиции – в ходе предварительных переговоров уже одобрили выделение гигантского финансового пакета и добились отмены так называемого «долгового тормоза», – говорится в публикации.

Среди главных проблем немецкой армии – обветшалая инфраструктура. Тот факт, что в военную инфраструктуру долгое время мало что вкладывалось, сегодня дает о себе знать. Казармы и объекты недвижимости, расположенные по всей Германии, «иногда находятся в катастрофическом состоянии», заявляла в докладе за 2024 год уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль.

Вторая по значимости проблема – нехватка личного состава. В рядах бундесвера на данный момент служат около 182 000 солдат. Целевой показатель немецкого Минобороны, при этом – 203 000. Будучи контрактной армией, бундесвер испытывает трудности с набором и сохранением личного состава. Кроме того, ощущается нехватка штатных должностей. Это сказывается, например, на тех, кто хочет продлить контракт или стать профессиональным военным.

Устаревшие системы вооружений – третья проблема немецкой армии. После окончания холодной войны бундесвер часто оснащали только самым необходимым. после начала войны на Украине в феврале 2022 года – эти средства позволят залатать дыры, но до должного оснащения еще далеко, говорят эксперты. Германия уже заказала современные истребители, фрегаты и подводные лодки, системы ПВО и другие вооружения.

Немецкие ВВС получат 35 истребителей пятого поколения F-35, которые выпускает американский концерн Lockheed Martin, и которые должны заменить устаревшие истребители Tornado 1980-х годов. Только на это будет потрачено более восьми миллиардов евро. Также будет закуплено 60 новых тяжелых транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook.

Немецкие ВМС усилятся новыми фрегатами, подводными лодками и патрульным противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon. В сухопутные силы на лето запланировано поступление одного из самых современных в мире боевых танков Leopard 2A8.

На смену устаревшей боевой машине пехоты Marder придет современная БМП Puma. Также немцам необходимо принять срочные меры в области ПВО, потенциалом которой бундесвер в прошлом сильно пренебрегал. Сочетание нескольких систем ПВО, включая Patriot и IRIS-T, должно будет защитить Германию от атак с воздуха.

Ряд недавно заказанных видов вооружений уже поставлены, другие еще придется подождать. «На постройку подводных лодок уйдет семь-восемь лет, фрегатов – шесть лет, танков и самоходных гаубиц – 2,5 года», – говорит нынешний министр обороны Борис Писториус

Среди других проблем немецкой армии, которые предстоит решать, – нехватка боевых беспилотников и боеприпасов, а также недостаточный уровень цифровизации. Ситуация с боевыми дронами оставляет желать лучшего. На вооружении бундесвера меются только пять беспилотников Heron TP, размером с небольшой самолет, которые могут нести различное вооружение.

До сих пор развертыванию боевых БПЛА мешал тот факт, что в бундесвере не было обязательных правил их использования. Кроме того, технологии в этой сфере развиваются очень быстро, в то время как процессы планирования и закупок в немецкой армии порой занимают несколько лет.

У бундесвера также отсутствуют эффективные системы защиты от беспилотников. Поскольку в последнее время дроны, предположительно шпионские, то и дело появляются над местами базирования его подразделений, решение этой проблемы становится особенно актуальным, отмечает Дойче велле.