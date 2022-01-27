Куда повернет Армения после отставки президента

Новым президентом Армении станет лояльная действующему премьер-министру Николу Пашиняну фигура.

Такое мнение в интервью «ПолитНавигатора» высказали политические эксперты Айк Халатян и Мариям Овсепян, оценивая внутриполитические процессы в республике.

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В воскресенье, 23 января, президент Армении Армен Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он назвал отсутствие необходимых полномочий, что не позволяет главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. Согласно конституции, внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.

Чем обусловлена внезапная отставка президента Армении Армена Саркисяна?

Айк Халатян.

А.Х. На данном этапе озвучиваются две основные версии. Первая – президент не хотел быть частью процесса, итогом которого будет позорное соглашение Армении с Азербайджаном и Турцией и не желал участвовать в этом. Второе – это публикация в СМИ о том, что он был избран на пост президента с нарушением закона и у него было два гражданства. Поэтому он ушел с поста, уехал из Армении, дабы не подвергаться уголовному преследование за это нарушение закона.

Мариям Овсепян.

М.О. Я бы не сказала, что это решение было неожиданным. Армен Саркисян остался от бывших властей и пытался быть компромиссной фигурой во взаимодействии между премьер-министром и оппозиционными блоками. Неожиданностью стало то, что Саркисян объявил о своей отставке в воскресенье вечером, а не в будний день.

Авторитетные аналитики поговаривают, что отставка Саркисяна может быть связана с предстоящими изменениями в отношениях Армении, Турции и Азербайджана. Насколько данная версия, на ваш взгляд, соответствует действительности?

А.Х. Как я уже отметил, это одна из двух основных версий. Президент умный, расчетливый человек, и, естественно, мне кажется у него есть какие-то планы на политическое будущее или просто он не хочет остаться в истории армянского народа человеком, который был сопричастен к этому позорному соглашению, к которому сейчас ведет Армению Пашинян, желающий за счёт существенных и позорных уступок с армянской стороны нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией.

М.О. Все к этому ведется. Пытаются осуществить нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией. Я часто посещаю разные регионы Армении. Общаясь с людьми, я понимаю, что если и была возможность нормализовать отношения до войны или установить мир в регионе, то после войны – это в разы труднее. Это одна из версий связанных с отставкой президента. Взваливать на себя такую ответственность Саркисян не хотел.

Никол Пашинян.

Кто может стать преемником Саркисяна, получив поддержку парламентского большинства партии Пашиняна. Попытается ли армянский премьер взять всю власть в стране в свои руки?

А.Х. Армения – парламентская республика, поэтому у премьера широчайшие полномочия, а должность президента символическая. У него нет даже права вето. По сравнению с другими парламентскими республиками у армянского президента минимальные полномочия. У премьера и так вся власть в руках.

В любом случае президентом будет полностью лояльный Пашиняну человек. Конкретная кандидатура сейчас не озвучивается, звучит очень много возможных кандидатур, потому что никто не знает кого именно выберет действующая власть.

М.О. Компромиссная фигура, с которой смогут работать и премьер, и оппозиция. Личность, которая сможет вывести Армению из национального кризиса. Но данный вариант, на мой взгляд, маловероятен. Думаю, что, скорее всего, Пашинян получит полную власть, а после начнутся оппозиционные демарши, поскольку с каждым назначением премьера (из своей команды) у оппозиции возникают вопросы и протесты.

Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, которого в армянских СМИ называют возможным кандидатом на пост президента, неоднократно заявлял, что он всегда лоббировал хорошие отношения Армении и России. Каковы шансы на оздоровление и углубление армяно-российских отношений, учитывая перманентно возрастающую симпатию Пашиняна к Западу?

А.Х. Во первых, Эдмон Марукян является таким же прозападным политиком, каким является сам Пашинян. Он всю свою жизнь выступал за участие Армении в процессе евроинтеграции и критически относился к ЕАЭС, ОДКБ и так далее. А во-вторых, как я уже отмечал, должность президента в стране символическая, и он не в состоянии влиять по политику Армении.

М.О. Я его лично знаю, но перспективы не вижу. Армения стала в некой степени непредсказуемой для политологов, потому что трудно предугадать развитие событий. Сейчас многие пытаются пропиариться в СМИ, выставить свою кандидатуру – якобы они подходят на роль президента.

Я не помню, чтобы он лоббировал российско-армянские отношения, наоборот, больше представлял интересы Запада. Сегодня самая пророссийская власть – это нынешняя, потому что она не препятствует общим решениям. Несмотря на симпатии Пашиняна к Западу, он все же ведет пророссийскую политику.

Насколько Запад попытается повлиять на президентские выборы в Армении, дабы привести во власть человека, который будет проводить антироссийскую политику?

А.Х. Фигура президента в Армении никакого влияния на реальные внешнеполитические процессы оказать не может. Поэтому неважно кто займет кресло президента. Важнее то, какой курс будет осуществлять премьер-министр Никол Пашинян.

М.О. Я полностью отрицаю. Сегодня рассматривали возможные кандидатуры, которые являются максимально антироссийскими, но при всем этом ярую антироссийскую политику они не ведут.