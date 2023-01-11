«Куда везти? Мы не знаем», – бандеровский мэр Днепропетровска об эвакуации

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У властей Украины нет возможности эвакуировать население крупных городов в случае блэкаута.

Об этом в эфире местного телеканала «Днепр ТВ» заявил мэр одноименного города Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу, чтобы у людей был чрезмерный оптимизм касательно эвакуации. Невозможно эвакуировать сорокамиллионную страну. Некоторые специалисты говорят: Давайте разработаем план эвакуации. Пункты сбора есть, автобусы есть, списки населения есть. Но куда будем эвакуировать? Если не будет света и тепла в Черновцах, Луцке, Львове. Такая же ситуация по всей стране. Куда везти? Мы не знаем», – сказал чиновник.

Более того, Борис Филатов подчеркнул, что и обеспечивать крупные города с помощью генераторов не получится.

«Невозможно, чтобы миллионный город работал на генераторах. Мы сделали подсчёт, сколько ном необходимо топлива, если у нас есть все генераторы, которые будут работать на критическую инфраструктуру. Сто восемьдесят тонн дизельного топлива в сутки. Это четыре эшелона. Во-первых, где их взять? Во-вторых, где взять на это деньги? Хорошо, представим, что это возможно. Но сутки, двое, трое. А потом?» – резюмировал мэр.