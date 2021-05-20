«Куда вы лезете?» – Додон назвал «филькиной грамотой» соглашение Молдовы, Грузии и Украины

20.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Бывший президент Молдовы и лидер оппозиции Игорь Додон раскритиковал молдавского врио премьер-министра и исполняющего обязанности главы министерства иностранных дел Аурелиу Чокоя за то, что тот подписал в Киеве соглашение с коллегами из Грузии и Украины о создании так называемого «Ассоциированного трио».

Об этом он заявил в эфире телеканала «НТВ Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куда лезете? Это же понятно, что документ против России. Вы исполняющий обязанности, кто вас уполномачивал делать такие вещи? Президент? Или парламент, который вас назначил? Такие вещи – это серьезный документ, это серьезная декларация, понятно, что делается пояс против России. Причем здесь Молдова во всей этой игре? Понятно, Украина и Грузия приняли для себя стратегическое движение в НАТО, а Молдова куда лезет? Нам что, нечем заняться? У нас своих проблем полно, у нас с Приднестровьем нужно как-то договориться. Поэтому это очень опасный документ. Я уже говорил с некоторыми коллегами, его нужно обязательно отменять. Выходить из таких непонятных блоков. Это наша принципиальная позиция, мы это не поддерживаем», – сказал Додон.

Он допустил, что три страны могут договориться о совместном сотрудничестве с ЕC, но выступил против любого взаимодействия с НАТО.

«Я говорю, слушайте, я понимаю, там ассоциированное членство, у нас соглашение об ассоциации с ЕС, мы как бы дружим, это все понятно. Но зачем туда вкладывать проблемы региональной безопасности? Вот с первой частью хорошо, мы же хотим дружить и с Западом, и с Востоком, но региональная безопасность – это что? Это военные блоки для нейтральной страны? Это НАТО против России? Вот зачем подписываться под этой частью? Вот эту часть не надо подписывать. Остальное да, там есть какие-то реформы, и так далее, пожалуйста, дружим. Но куда ты лезешь в безопасность? Это ж понятно для чего делается. Отменим все это. Филькина грамота», – сказал Додон.