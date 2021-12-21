Куда вывозится золотой запас России? – спор в Госдуме

Фракция КПРФ в Госдуме потребовала разобраться, куда вывозится золотой запас России.

Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целый ряд СМИ в течение двух недель поднимают тему ускоренного вывоза золота из РФ в течение двух лет. Мы вывозим больше, чем добываем, в то время, как американцы и китайцы более 11 тыс тонн скопили в золотовалютный резерв. ЦБ, по нашим данным, прекратил закупку золота в золотовалютные резервы, что является непонятным фактом», – сказал Коломейцев.

Ранее по этой же проблеме высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Складывается ощущение, что кто-то готовит запасные аэродромы. Из России вывозят золото. За 10 месяцев с.г. объемы вывоза золота составили 240,5 тонны. Это фактически равно объёмам добычи драгметалла в стране. В свое время так же поступали белогвардейцы и их пособники англичане. При советской же власти в годы войны не остановился ни один золотоносный рудник. Ведь без золотого запаса государство становится полным банкротом!» – написал Зюганов в своем телеграм-канале.

Коммунистам решил возразить лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Я бы промолчал, но мне кажется, что мы до сих пор не разобрались с золотом Российской Империи. Сто лет ищем, где оно, и куда его вывезли. Хотя адреса известны: Токио, Прага, Лондон и так далее. А сейчас мы решили узнать. Может, сперва с тем золотом разобраться? За что погиб адмирал Колчак? Расстреляли его коммунисты Иркутска. Он-то вез золото, чтобы оно было в руках патриотов России. А куда потом пошел эшелон?

Хорошо сегодня рассуждать: мирная обстановка. Отправляет ЦБ, значит, надо куда-то отправить. Нам нужно закупить кое-какие товары, чтобы выполнить элементы своей внешней политики. Что, всем сообщать? Вывозят тихо – и пусть вывозят. Это они решают, что и как делать с золотом.

А давайте пока найдем золото Российской Империи и накажем тех, кто его разбазарил», – сказал Жириновский.