Куда вывозится золотой запас России? – спор в Госдуме

21.12.2021  14:54 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Россия, Финансы


Фракция КПРФ в Госдуме потребовала разобраться, куда вывозится золотой запас России.

Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция КПРФ в Госдуме потребовала разобраться, куда вывозится золотой запас России. Об этом сегодня...

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«Целый ряд СМИ в течение двух недель поднимают тему ускоренного вывоза золота из РФ в течение двух лет. Мы вывозим больше, чем добываем, в то время, как американцы и китайцы более 11 тыс тонн скопили в золотовалютный резерв. ЦБ, по нашим данным, прекратил закупку золота в золотовалютные резервы, что является непонятным фактом», – сказал Коломейцев.

Ранее по этой же проблеме высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Складывается ощущение, что кто-то готовит запасные аэродромы. Из России вывозят золото. За 10 месяцев с.г. объемы вывоза золота составили 240,5 тонны. Это фактически равно объёмам добычи драгметалла в стране. В  свое время так же  поступали белогвардейцы и их пособники англичане. При советской же власти в годы войны не остановился ни один золотоносный рудник. Ведь без золотого запаса государство становится полным банкротом!» – написал Зюганов в своем телеграм-канале.

Коммунистам решил возразить лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Я бы промолчал, но мне кажется, что мы до сих пор не разобрались с золотом Российской Империи. Сто лет ищем, где оно, и куда его вывезли. Хотя адреса известны: Токио, Прага, Лондон и так далее. А сейчас мы решили узнать. Может, сперва с тем золотом разобраться? За что погиб адмирал Колчак? Расстреляли его коммунисты Иркутска. Он-то вез золото, чтобы оно было в руках патриотов России. А куда потом пошел эшелон?

Хорошо сегодня рассуждать: мирная обстановка. Отправляет ЦБ, значит, надо куда-то отправить. Нам нужно закупить кое-какие товары, чтобы выполнить элементы своей внешней политики. Что, всем сообщать? Вывозят тихо – и пусть вывозят. Это они решают, что и как делать с золотом.

А давайте пока найдем золото Российской Империи и накажем тех, кто его разбазарил», – сказал Жириновский.

«Кому поручение будем давать, Владимир Вольфович?», – пошутил спикер Вячеслав Володин.



Было решено, что парламентский комитет по финансовым рынкам запросит  информацию по золоту в Центробанке и правительстве.

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