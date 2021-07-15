«Куда яблоки девать будем?» – Додон призвал Санду не рвать отношения с РФ

15.07.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер молдавской оппозиции Игорь Додон предостерег правительство прозападного президента Майи Санду от немедленного разрыва отношений с Россией.

Об этом действующий он заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы им посоветовал не рубить с плеча. Я понимаю, что они должны расплачиваться политически за помощь, которую Запад предоставил для победы на президентских и парламентских выборах (без западной помощи им бы ничего не удалось). Надеюсь, что Запад не заставит их быстро платить по счетам, на каком-то этапе заставит. Платить по счетам геополитически означает закрыть здесь русские каналы, присоединиться к санкциям против России, не дай бог, сделать что-то в Приднестровье. Я очень надеюсь, что в ближайшее время они не поставят себе это в повестку дня, не поддадутся на шантаж западных кураторов. Нужен конструктивный диалог с Россией», – отметил экс-президент.

Он объясняет эту необходимость материальной выгодой.

«Уважаемые оппоненты, не торопитесь. Этой осенью будет неплохой урожай яблок. В прошлом году мы экспортировали в Россию 200 тысяч тонн. Начнете рубить с плеча – что будут делать наши сельхозпроизводители. Я буду просить Россию, чтобы открывала дальше рынок, потому что это касается сотен тысяч наших людей. Это сотни миллионов лей для поддержки наших производителей. Если правительство и парламент начнут агрессивную антироссийскую борьбу, это ни к чему хорошему не приведет», – сказал Додон.