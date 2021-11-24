Куда заведет Эрдогана падение лиры

Падение турецкой лиры демонстрирует новые рекорды и ставит под вопрос успешность реализации амбиционных стратегических задач, связанных с развитием Организации тюркских государств и военным строительством, предполагающим ведение боевых действий во многих частях света и создание в будущем «Армии Турана». Более того, инфляция и удешевление лиры усиливает оппозиционные настроения внутри страны и вызывают противоречия в самой правящей элите.

Основанием для таких рассуждений стали результаты торгов в нынешний вторник, когда падение национальной валюты составило за один день сразу 18,33%. Лира упала до 13,45 за доллар, достигнув рекордного минимума за 11-ю сессию подряд.

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В этом году лира уже потеряла 45% своей стоимости, включая снижение почти на 26% с начала прошлой недели. При этом инфляция за последние недели составила 20%.

Но это вовсе не стихия финансового рынка или стечение обстоятельств, а целенаправленная политика Реджепа Эрдогана, связанная с агрессивным снижением процентных ставок, что, по его словам, увеличит рабочие места, экспорт и экономический рост и, как это ни парадоксально, остановит резкий рост инфляции и обвал валюты. Более того, в своей пропаганде принятия таких непопулярных мер он опирается на патриотические чувства турок и даже на религию, заявляя, что таким образом борется за независимость страны.

«Конкурентоспособность обменного курса ведет к увеличению инвестиций, производства и занятости», – сказал он, добавив, что враги страны в прошлом «играли в игры» с лирой, но потерпели неудачу.

«Так же, как мы вывели нашу страну из множества ловушек и несчастий, с помощью Аллаха и поддержки нашего народа, мы выйдем победителями из этой экономической войны за независимость», – сказал Эрдоган.

Он уволил губернаторов, которые не прислушались к его мнению, поменял уже многих руководителей Центробанка, использовал постулаты Ислама против ростовщичества, чтобы оправдать более низкие ставки. В добавок еще высмеял и высказал презрение к «вассальным экономистам», которые подвергли сомнению его неортодоксальную мантру о том, что высокие затраты по займам являются причиной инфляции, а не тормозом роста цен.

Дело в том, что многие экономисты высмеивают этот «эксперимент» как безрассудный и способ подорвать доходы и сбережения турок, учитывая вызванный им крах рынка. Это также кажется иррациональным на фоне того, что все европейские банки, наоборот, в период восстановления экономики, которая вызывает инфляцию, ужесточают финансово-кредитную политику, тогда как турецкий Центробанк с сентября снизил ставки по займам на 4 процентных пункта или на 400 базисных пунктов.

Естественно, что иностранные инвесторы оказываются разочарованными, так и те капитаны бизнеса, которые работают в сфере импорта зарубежных товаров. Их претензии также сводятся к тому, что денежно-кредитная политика становится все более непредсказуемой в Турции, где полномочия президента очень велики и он выступает в роли суперарбитра и регулятора. Правда, в этой ситуации есть банкиры, которые напротив пытаются оправдать данный курс.

Так, 28 октября председатель Центрального банка Шахап Кавджиоглу, назначенный в марте на свой пост президентом, предложил неожиданное объяснение: один из лучших способов снизить инфляцию в Турции с 20% до целевого показателя 5% – это превратить «неустойчивый» дефицит текущего счета в профицит.

«Когда мы достигнем … профицита, мы достигнем финансовой и ценовой стабильности», – сказал Кавджиоглу.

То есть нынешняя линия на снижение процентных ставок будет продолжена.

Шахап Кавджиоглу.

На самом же деле эта политика Реджепа Эрдогана нацелена на поддержку финансово-промышленных групп и тех секторов экономики, которые работают на экспорт. Дешевая лира даёт огромные прибыли тем кланам в правящем классе, которые продают свою продукцию на внешнем рынке за доллары и евро, так как зарплаты и налоги они выплачивают в обесцененной местной валюте.

Экспорт вырос на 20% до 21 миллиарда долларов в прошлом месяце, превысив импорт и способствуя увеличению торгового сальдо в последнее время, даже несмотря на то, что 12-месячный счет текущих операций остается в минусе. Благодаря ослаблению лиры экспорт машин, в том числе военной продукции, автомобилей и текстильных изделий вывел экономику на путь почти 10% общего роста в этом году.

На финансовые же потери среднего и рабочего класса, сконцентрированных в крупнейших городах, султану всех правоверных по сути наплевать, так как это не его избиратели. Напомним, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) окончательно потеряла свои позиции на выборах 2019 года в крупнейших мегаполисах – Стамбуле и Анкаре, а адепты президента как раз проживают в сельской глубинке и малых городах Анатолии, на которых падение лиры пока не сказалась так существенно.

Я не исключаю, что этот удар по нелояльным социальным слоям, составляющим базу для левых, либеральных и старых республиканских политических сил даже выгоден, так как резко ослабляет их потенциал к сопротивлению и делает их еще больше зависимыми от государственной поддержки. Как ни странно, но рост бедности, по задумке неоосманистов и сторонников укрепления бонапартистского режима, будет даже снижать политическую активность граждан, вынужденных сейчас выживать и искать новые источники доходов.

Кроме того, президент и его окружение рассчитывают, что смогут до 2023 года выправить ситуацию, опираясь на большие государственные валютные запасы в виде 95 миллиардов долларов. Также турецкие банки создали большие резервы капитала, которые должны помочь защитить их от воздействия более слабой валюты. Об этом, кстати, указывает Джейсон Тьюви, старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics в Лондоне.

Это подтверждает тезис о том, что архитекторами «турецкого чуда» могли быть английские экономисты, которые пришли в обозе многочисленных британских советников, окружающих ныне Эрдогана. И сейчас они празднуют триумф, так как падение лиры также подняло фондовые рынки, сектор недвижимости и увеличило, как мы говорили, экспорт страны. Эталонный фондовый индекс Турции Borsa Istanbul 100 вырос на 1,4%, продолжая рост пятый день, поскольку инвесторы вкладывали средства в акции вместо того, чтобы покупать дорогую иностранную валюту.

Правда, не всё так радужно, как хотелось бы в ставке турецкого правителя. Так, многие экономисты говорят, что необходимы конкурентоспособные структурные реформы в течение нескольких лет, чтобы восстановить баланс в экономике, которая еще сильно зависит от импорта и внешнего финансирования, включая 167 миллиардов долларов краткосрочного внешнего долга.

Западные инвесторы могут попросту отказаться от дальнейшего инвестирования в турецкую экономику и карточный домик может быстро рухнуть. Это вполне может сделать и китайский капитал, рассматривающий всё больше и больше Анкару в качестве соперника, а не партнёра. Ранее в кризисном 2018 году именно китайские кредиты в турецкие энергетические и транспортные проекты спасли правительство Эрдогана. А сейчас помощь может уже и не прийти.

Помимо прочего, возникли и геополитические риски для лиры со стороны французских и европейских конкурентов. Так, группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, находящаяся в Париже, рассматривает вопрос включения Турции в свой серый список. Как сообщает Financial Times, основанием для этого служит тот факт, что «страна не способна бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Вполне актуальная угроза на фоне того как турецкое правительство провело решение через подконтрольный парламент, позволяющее военным проводить трансграничные операции в Сирии и Ираке, а также иметь особый контингент войск на территории Азербайджана в течение еще ближайших двух лет.

Да, и внутри страны в связи с падением лиры началась неизбежная консолидация и мобилизация многочисленных противников Эрдогана, которые способны организовать массовые протесты в ключевых городах страны и оказать влияние на умонастроения турок. Часть финансовых групп и компаний, теряющих свои прибыли, также готовы профинансировать оппозицию и заинтересованы в сворачивании нынешнего курса. Можно даже говорить о возможном расколе правящего класса.

Так, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, Народно-республиканская партия которого и получила контроль над Стамбулом и Анкарой на местных выборах три года назад, во вторник назвал Эрдогана «фундаментальной проблемой национальной безопасности для Турецкой Республики».

«Вы превратили турецкую лиру в дискредитированную валюту», – сказал Кылычдароглу. – Вы выставили на продажу нашу экономическую независимость».

Эту проблему окружение султана постарается решить наращиванием репрессий и укреплением диктатуры. Тем более, что президент уже открыто пригрозил Кемалю Кылычдароглу линчеванием и повторением нападения, совершенного на него в 2019 году.

Лидер оппозиции и кемалист Кемаль Кылычдароглу.

Помимо прочего, в официозных СМИ и социальных сетях идет оголтелая милитаристская пантюркистская и панисламистская пропаганда, в том числе, и создаваемой «Армии Турана». И соответственно стамбульский саммит 12 ноября, где была учреждена Организация тюркских государств, был подан для народных масс как невероятный геополитический успех Эрдогана и всей Турции, заложивший основу возрождения Османской империи. И помимо внешней агитки, Анкара несмотря на эти проблемы с лирой собирается еще быстрее наращивать интеграционный процесс консолидации вокруг себя среднеазиатских вассалов, так как это теперь вопрос жизни и смерти.

Ведь Организация тюркских государств – это прежде всего неоколониальный проект по перенаправлению всех энергетических и транспортных потоков из Центральной Азии через Каспий и Азербайджан в Турцию. Властвующая группировка реально планирует таким образом превратить свою страну в крупнейший логистический и энергетический хаб, конкурирующий с Россией, и снимать все сливки с крупнейших добывающих месторождений покорённого региона.

Поэтому военно-политическая и экономическая экспансия Турции только усилится в ближайшие месяцы и годы, так как Эрдогану и неоосманистам важно показать подданным успешность проводимого курса и оправдать принесенные ими жертвы в виде снижения уровня жизни и ликвидации прав и свобод. Конечно, если в самой ставке султана не произойдет очередной переворот или разгневанные турки сами не выйдут на улицы.