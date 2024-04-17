Куда же мы без них! Севастопольский учёный призвал не прекращать завоз мигрантов, а их перевоспитанием заниматься «на ходу»

Сервисный сектор не обойдется без трудовых мигрантов, поскольку это сезонная и низкоквалифицированная работа. Проблема не в мигрантах, а в их низкой социализации, что приводит к анклавам, откуда выходят террористы.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал доктор политических наук, профессор Севастопольского филиала МГУ Кирилл Маркелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, нужна дешёвая рабочая сила – это экономика любого государства. Нужны свежие потоки, кому-то нужны новые мозги. Но при этом эти люди должны быть включены в социум. Если они в социум плохо включены или – не включены, они начинают вести диаспорный, автономный образ жизни, и их невозможно контролировать, как это сегодня происходит в Париже. Что повышает уровень террористической опасности, особенно если это связано с миграцией из стран Ближнего Востока и Средней Азии», – отметил он.

По словам ученого, современная Россия проводит своего рода социальный эксперимент, внедряя разного рода ограничения или составляющие. Крым принял решение ограничить сферы деятельности, в которых можно использовать труд мигрантов. Хотя они составляют основной костяк строителей и дворников. Калининград, напротив, приглашает к себе репатриантов из стран Европы, предлагая подъемные и поддержку.

«Я это рассматриваю как «эксперимент на ходу». Будем смотреть, что будет дальше. Крым и Калининград являются такими экспериментальными площадками, их опыт будет впоследствии будет изучаться, и видимо другие регионы будут делать корректировки. И потом какой-то возможно будет выработан общий федеральный закон по этому вопросу уже на основе полученных данных», – заключил Маркелов.