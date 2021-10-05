Кудрин считает нефтедоллары и вновь пугает их утратой

Россия отложит свыше 3 трлн рублей от продажи нефти и газа в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Об этом председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил сегодня в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас выше этой цены (обозначенной бюджетным правилом – ред.) будет доходов в размере прогнозируемых 3 трлн 397 млрд., которые накопятся за 2022 год и в 2023 год перейдут в ФНБ. То есть, мы будем накапливать», – сказал Кудрин.

Вместе с тем, он прогнозирует снижение нефтегазовых доходов с 7,2 до 5,7% ВВП.

«В следующем году в нашем бюджете доходов от нефти и газа будет 9,5 трлн. Поэтому мы сильно зависим от этого. Это треть доходов федерального бюджета. С учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии нам нужно быть осторожными.

Этот наш источник может снижаться. По мировым прогнозам к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза. Для России это вызов. Российская нефтяная отрасль живет 60 лет. И у нас есть лет 10-15 лет, чтобы начать плавный переход от этого важнейшего источника формирования нашей бюджетной системы», – нагоняет страху Кудрин.