Кудрин взялся хвалить правительство

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Доходы бюджета России в 2021 году составили 25,3 трлн руб – больше, чем прогнозировалось на 6,5 тлн руб. Расходы бюджета составили 18,9% ВВП. Профицит бюджета составил 524 млрд – 0,4% ВВП.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году экономика выросла. Цена на нефть достигла 69,1 долларов, что существенно выше, чем в предыдущие годы. Тем не менее, инфляция составила 8,4%, что создало риски для реальных доходов населения, но они все равно выросли на 0,3%», – сказал Кудрин.

Он отметил, что правительство РФ получило в прошлом году новые полномочия.

«Правительство использовало эти полномочия корректно, в чем мы убедились в ходе аудита», – отметил Кудрин.

По его словам, в прошлом году Россия имела лучшее выполнение бюджета за 5 лет.