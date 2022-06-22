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Новости Украины

Киев захлестнула очередная волна переименований: Тарас Трясила вместо Михаила Лермонтова, Лесные Братья вместо Космонавта Волкова и прочая бессмысленная Осмомысла.

19 июня в приложении для смартфонов «Киев цифровой» завершилось электронное голосование по дерусификации столичных улиц. Его проводил Киевсовет, представивший список почти из 300 объектов. Аргументацией властей была якобы назревшая необходимость изменить названия, «связанные с российской федерацией и ее сателлитами» (обратим внимание, что украинская пропаганда взяла в привычку писать официальные наименования РФ и Беларуси с маленькой буквы, видимо, очень гордясь своим хуторянским «остроумием»).

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Объявляя голосование, секретарь совета Владимир Бондаренко заявил:

«Во время полномасштабной войны необходимо избавиться от всех сомнительных и ложных знаков российско-украинской дружбы, которые влияют на наше культурологическое сознание и способствуют распространению российской пропаганды и фальсификации украинской истории».

А также поведал, что-де объекты для голосования отбирала «авторитетная экспертная комиссия», в состав коей были привлечены:

«…специалисты Украинского института национальной памяти, Института истории Украины, Института украинской археологии и источниковедения имени М. С. Грушевского, Института украиноведения имени И. Крипьякевича, Института языкознания имени А. А. Поте , Института украинского языка, Института литературы имени Т. Г. Шевченко».

Здесь попутно можно уточнить, что оный Бондаренко – выдвиженец мэра Виталия Кличко из его партии «Удар» – несколько лет назад являлся фигурантом громкого скандала о подделке документов.

Кличко даже пришлось уволить Бондаренко с должности руководителя аппарата Киевской госадминистрации, когда вскрылось, что тот ради карьеры сфальсифицировал диплом Львовского университета, а избежал за это уголовной ответственности только по причине окончания рока давности.

Впрочем, сие обстоятельство впоследствии не помешало «Пидале» «продавить» верного соратничка на новую должность. И теперь вот сей державный муж занялся «окультуриванием» Матери городов русских, с привлечением себе подобных «специалистов» из Института национального беспамятства и прочих аналогичных контор. Так что результат – точнее, фальсификат – их совместной деятельности был вполне предсказуем изначально.

Особую ненависть у этих «экспертов» вызывают имена Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого и Булгакова. В связи с чем гении мировой литературы идут первыми в списке на «отбраковку».

К примеру, Михаила Юрьевича хотят заменить неким Тарасом Трясилой. А Михаила Афанасьевича – Юрием Дрогобычем. Ради экономии места мы далее будем указывать не все варианты, а только самые идиотские и возмутительные.

Улицу Феодоры Пушиной – фельдшера Красной Армии, погибшей при спасении раненых в 1943 году и награжденной за этот подвиг званием Героя Советского Союза – собираются переиначить в улицу Ореста Васкула. Последний являлся ветераном дивизии СС «Галичина» и группы «Бейсдорф». У гитлеровцев был на особом счету, ему даже предоставили право стоять в почетном карауле СС во время похорон вице-губернатора Отто Бауэра, убитого разведчиком Николаем Кузнецовым.

А еще Васкул служил в карательных частях, боровшихся с партизанами-ковпаковцами. Помер он в 94 года, окруженный почестями новых украинских нацистских властей. Это именно его хоронила в раскольничьем Михайловском соборе Киева рота почетного караула президентского полка.

По поводу улицы космонавта Волкова предлагаются варианты: Лесных братьев, Шаттловская и Хельсинкская.

Вместо освободителя Киева генерала Ватутина предлагают, среди прочего, какую-то Осмомыслу и даже… Территориальную оборону.

Улицу юного пионера-партизана Володи Дубинина может стать Киммерийской.

А проспект Юрия Гагарина – авеню Нила Армстронга.

Здесь можно вспомнить, что от имени Юрия Алексеевича Гагарина нацистскую шушеру корежило уже давно, но поначалу она пыталась из него слепить украинского «хероя», поскольку родился он в Курской области, вблизи от Незалежной. Теперь поняла, что продолжать бессмысленно, и решила отдать предпочтение астронавту Армстронгу.

Сам-то он был парень неплохой, даже героический. Но к Киеву он каким боком? И что сказал бы сам Нил, узнай он, что ради него хотят уничтожить память о первом космонавте? Впрочем, вопрос для американских марионеток риторический.

Устроители голосования похвастались, что в первые дни в нем поучаствовало более миллиона человек. Правда, через сутки после его окончания пока результатов не обнародовано и даже не сообщается, когда они появятся. Можно, конечно, предположить, что они оказались для «экспертов» неутешительными, хотя вряд ли здесь стоит обольщаться. Слишком долго хунта оболванивала свое население и превращала его в манкуртов.

Когда этот материал готовился к печати, стали известны первые результаты голосования. Улица и площадь Льва Толстого будут называться «украинских хероев». Пушкинскую переименуют в какого-то Евгения Чикаленко (спасибо, что не в Чикатило). Переулок Чехова в Атаманский. И далее все в том же плане, в том же разрезе.

В голосовании участвовало якобы 6,5 млн человек. Нэ пойняв, а откуда столько в Киеве?? Впрочем, все понятно давно. Пробито новое дно.