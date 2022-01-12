Куйбышевский суд Петербурга не стал публиковать информацию о заседании по делу Барабанщикова

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Куйбышевский районный суд без лишней огласки принял решение оставить экс-главу Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова в СИЗО до 9 марта.

Напомним, экс-чиновника задержали 10 ноября после критики в адрес Смольного и заявления о высокой коррумпированности чиновников из районных администраций. Его поместили в СИЗО сроком до 9 января. К этой дате суд должен был провести заседание и решить, отпустить ли Барабанщикова на свободу или оставить в изоляторе.

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О продлении меры пресечения стало известно только сейчас. Никакой информации о судебном заседании нет ни на сайте Куйбышевского суда, ни на ресурсах Объединенной пресс-службы судебной системы Петербурга.

Как пояснила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, судебное заседание прошло еще 24 декабря по инициативе следствия. По его итогам принято решение оставить Барабанщикова под стражей еще на 2 месяца – до 9 марта.

«Мы за продлениями уже не следим, потому что это невозможно и нам не интересно», – прокомментировала ситуацию Лебедева.

При этом о других событиях сайт Куйбышевского суда и Объединенная пресс-служба сообщают регулярно – за декабрь подобных публикаций было пять. Например, о продлении меры пресечения в отношении блогера Юрия Хованского пресс-служба сообщила в своем Telegram-канале.

Однако о заседании по нашумевшему делу Барабанщикова, занимавшего пост в правительстве Петербурга, по какой-то причине сообщать не стали. Не исключено, что подробности уголовного преследования не хотят предавать огласке из-за недостаточной базы обвинения. Ведь еще в ноябре эксперты и медиатехнологи говорили о том, что экс-главу УСП могут преследовать по политическим мотивам.

Алексея Барабанщикова задержали по подозрению в причинении ущерба бюджету города и уволили с должности главы УСП. СМИ сообщали, что заявление об увольнении по собственному желанию Барабанщиков написал уже после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующий приказ.

Следствие утверждает, что Барабанщиков пролоббировал победу одного из комбинатов соцпитания на торгах 2020 года. В конкурсе на поставку питания участвовали несколько компаний, но лидировали две государственные – «Столовая №14» и «КСП Красносельский». Тендер получил КСП Красносельский», предложивший выполнить контракт качественнее, но дороже, чем «Столовая №14». Разницу в цене и вменяют Барабанщикову как «причиненный ущерб». При этом указанная сумма не была похищена или растрачена. Деньги пошли на обслуживание школ в рамках контракта – на зарплаты сотрудникам, закупку качественных продуктов и прочие целевые расходы. Мотив в этой связи у экс-главы УСП отсутствовал полностью.

Кроме того, непонятно, каким образом Барабанщиков мог повлиять на итоги конкурса, ведь за распределение тендера отвечал комитет по госзакупкам. УСП выполняло единственную функцию при проведении торгов – проверяло на соответствие требованиям СанПиН предоставленные участниками документы.

С момента задержания Барабанщикова прошло два месяца, а о ходе следствия нет никаких подробностей. Это может в очередной раз подтверждать теорию экспертов о том, что госслужащего пытаются «осадить» за претензии к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, выбравшему тактику невмешательства в разгорающийся скандал в сфере соцпита.