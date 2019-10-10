Кухонные посиделки Зеленского обернулись очередным скандалом

10.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Украинский президент Владимир Зеленский, устроив пресс-марафон прямо в одном из киевских фастфудов, не выдержал натиска неудобных вопросов и в очередной раз опозорился перед всей страной.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, оценивая состоявшийся в Киеве пресс-марпафон.

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«Зеленский со своей командой в очередной раз сел в глубокую лужу. Хотел показать себя мудрым оратором и лидером нации, а получился все тот же клоун.

После долгого игнорирования украинских масс-медиа, в четверг «слуга народа» решился на общение с представителями СМИ, но сделал это в новом формате. В стиле а-ля фуршет. Зеленский уже имел негативный опыт так называемого демократичного общения с журналистами, когда он давал интервью, сидя на ступеньках. Сейчас решился пойти дальше и пообщаться с прессой, так сказать, на кухне – за сдвинутыми столиками в фастфуде.

Каждые полчаса к Зеленскому за столик подсаживалась партия из 10 журналистов, которые засыпали его вопросами. Тут-то и вышел «слуге народа» боком этот самый демократический формат. Отвечая на достаточно откровенные злободневные вопросы, Зеленскому приходилось постоянно оправдываться и вертеться, буквально как уж на сковороде. Хотел показаться открытым и остроумным. А в итоге выглядел эдаким Петрушкой, мальчиком для сценического битья. А когда задали вопрос о коррупции в его окружении, дело дошло до откровенного хамства, ответов в стиле «ты сам, кто такой?» и «ответь за базар».

В общем, сенсации не вышло, вышел скандал. Украина в прямом эфире увидела, своего «слугу» во всей своей красе. А больше всего были шокированы укропатриоты, когда увидели, что как только журналисты вставали из-за стола, и президент Украины, и «акулы пера» переходили в общении на русский язык. Одним словом, из этого мыльного пузыря получился только пшик», – резюмировал Муратов.