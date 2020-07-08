08.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Кукловоды Майдана мечтали о российских войсках в Киеве


На стороне участников украинского государственного переворота в 2013 – 2011 годах открыто выступали влиятельные международные силы.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу», передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, возглавлявший министерство во время противостояния путчистам в 2013 – 2014 гг.

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«Западу было интересно втянуть Украину в серьезное внутреннее противостояние. На стороне Майдана открыто выступали очень влиятельные силы, иностранные дипломаты, представители различных международных религиозных конфессий, представители спецслужб, службы безопасности, а также юридические службы украинских олигархов, даже иностранные наемники из ЧВК. Вопрос не в том, что мы не выдержали, а в том, как мы еще три месяца продержались», – сказал Захарченко.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин с политической точки зрения был на стороне тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, «но не в том смысле, как это хотели бы представить его оппоненты».

«Хотя сам Янукович, вне всякого сомнения, искренне желал, чтобы наша страна оставалась политически независимой как от Запада, так и от России. Насколько эта его цель была реально достижима… На тот момент все остальные силы геополитически Украину рассматривали только в контексте борьбы против России. В других отношениях интересна она не была. Я был убежден тогда и продолжаю отстаивать свою точку зрения сейчас — Россию не просто склоняли вступить в этот конфликт, но и участвовать в самой острой его фазе», – убежден экс-глава МВД.

При этом он уточнил, что втянуть Россию в конфликт хотели еще до Крыма и Донбасса.


«Нет, все должно было состояться еще в Киеве. В любом случае Россия не осталась бы равнодушной. Но не влиять на ход украинских событий, при условии, что на них влияли абсолютно все стороны, она, естественно, не могла», – резюмировал Захарченко.

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