Кукловоды спустили навальнистов на Минобороны РФ

Выкормыши «гнезда» российского либерального блогера Алексея Навального не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию внутри России, несмотря на то, что их босс находится за решеткой.

В ход идут уже отработанные годами методы – псевдорасследования, в которых без вменяемой доказательной базы приводится набор подобранных тезисов под красивую картинку. Интернет-канал либералов на базе американского видеосервиса Ютуб пестрит такими «расследованиями», а в последнее врем происходящие события подкидывают «неполживым» поводы для того, чтобы напомнить о себе своим кураторам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В частности, с началом СВО они сделали уже несколько информационных атак на Минобороны РФ, пользуясь тем, что эта тема уже полгода у всех на слуху.

В своих роликах ведущие вроде поливающего помоями свою бывшую Родину из Литвы бывшего пресс-секретаря Навального Руслана Шаведдинова и его соратника Сергея Ежова полностью копируют манеру своего шефа в подаче материалов и подборе фактов.

По мнению политолога Сергея Маркова, Шаведдинов, Ежов и им подобные являются частью одного большого механизма, целью которого является дискредитация России. Просто на данном этапе объектом атак выбрано оборонное ведомство и его руководители:

«Идет пропаганда – никакого «Навального Livе не существует отдельно, все это часть пропагандистских ресурсов стран НАТО, одной из важнейших целей этой военной пропаганды является подрыв веры солдат в свое руководство. Соответственно, идет такая дискредитация. Ей верить нельзя – просто порвать и выкинуть в корзину».

Марков также отмечает, что противостоять таким атакам может только контроль над информационными площадками либералов, но это не говорит о полной блокировке Ютуба:

«Ютуб с одной стороны давным-давно пора запретить, а с другой стороны, этого нельзя делать, потому что в Ютубе большая часть – не политика, а мультфильмы для детей, фильмы для обычных людей. Пока не сделано нормальной работы нашей альтернативы Ютуб, запрещать его нет возможности, поскольку это приведет к недовольству населения».

Конечно в своих блогах ни Ежов, ни Шаведдинов ни словом не упоминают о военных преступлениях украинской армии на Донбассе. Зато усердно отрабатывают западную методичку по дискредитации российских Вооруженных сил, отмечает эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев:

«Понятно, что господин Навальный и его окружение являются засланными казачками, которые отрабатывают свою роль. В данном случае, если уж они такие борцы за права, им бы обратить внимание на то, что происходило в течение восьми лет на Донбассе, и то, что сейчас там происходит. Вместо этого они пытаются обратить внимание на ту проблематику, которая для них стала и кормушкой, и трамплином для восхождения. Эту тему они и продолжают играть, абсолютно оторвавшись от реалий жизни России, они зря пытаются втюхивать ересь доверчивому зрителю, наивно полагая, что кто-то клюнет на подобного рода наживку. Эффект от их потуг мизерный, они не находятся в повестке, которая волнует россиян».

Примечательно, что если раньше недоблогеры пытались раскачать ситуацию в России, публикуя фейковые расследования по гражданским чиновникам, то с началом спецоперации их вектор переместился на Минобороны. Это в очередной раз свидетельствует о том, что ведомство предпринимает верные шаги, и досадить ему западные агенты могут лишь путем имиджевых атак.

«Информационная война – это действенный способ досадить неприятелю. Так вот, если на линии соприкосновения даже при поддержке натовского вооружения успехов у киевского режима немного, а правильнее сказать, вообще нет, то что остаётся? Остается переходить на тактику диверсий, террора и провокаций, в том числе и в информационном поле. Согласитесь, пока не было СВО либералы и «свободные» недоблогеры нагнетали обстановку вокруг наших политиков. Теперь пытаются досадить военному руководству страны. Главное, что соотечественники понимали, что подобные шаги не ради великого будущего России, а наоборот. Сейчас нужна консолидация общества, а не разлад в нем», – резюмирует Герой России Александр Никишин.